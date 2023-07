Santiago Segura: "Visitando 'El Intermedio' me siento como un político en campaña"

Santiago Segura acudió este miércoles a El Intermedio para presentar su nuevo filme, Vacaciones de verano, donde comparte protagonismo con Leo Harlem y que se estrenó en cines el pasado 6 de julio.

"Estoy muy contento por venir a este programa, me siento como un político en campaña para que la gente elija mi película y vaya a verla", reconoció el actor.

Y añadió que "acudir a este programa cuando no está Wyoming es como cuando te invita un amigo a su casa y no están sus padres. Me siento más tranquilo".

Segura admitió que el presentador madrileño "me impone, como tiene tantos años. Tú (por Dani Mateo), como tienes otra edad, a mi lado eres un muchacho".

Ambos comentaron el éxito que está teniendo la película en taquilla: "La sorpresa sería que una película tuya no funcionara en verano", señaló el conductor del programa. "Cuidado que puede pasar...", le contestó el director.

A continuación se unió a la conversación Cristina Gallego, colaboradora de espacio de La Sexta que también aparece en la película: "No te has fijado en mí", le dijo Mateo, a lo que Segura le contestó: "Te estoy reservando para Torrente 6".