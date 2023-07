Bárbara Goenaga se lamenta de su error en '25 palabras': "¡Qué horror!"

A Bárbara Goenaga no se le va a olvidar su participación en 25 palabras, sobre todo el programa de este miércoles, donde un error suyo le sirvió en bandeja la victoria a sus rivales.

La actriz formaba parte del equipo de Álex en el concurso de Telecinco, y se enfrentó a Marta González de Vega en La pirámide de pistas, el juego de palabras con el tema 'Hobbies'.

En la primera pista y por 15 puntos, Christian Gálvez les dijo que era un rompecabezas. Goenaga contestó que se trataba de sudoku, y el presentador le preguntó: "¿Por qué?".

Entonces, la actriz dudó: "Perdón, quería decir otra cosa. Estoy esperando a que me llegue una energía para que me diga la respuesta, pero no lo sé", reconoció.

Al final contestó parchís, equivocándose, por lo que el rebote fue para su adversaria, que también falló al contestar crucigrama. En la siguiente pista, el conductor del programa les dijo la siguiente pista: "81 casillas".

Goenaga volvió a ser la primera en apretar el pulsador, pero se quedó en silencio sin saber qué contestar y decidió pasar. Entonces González de Vega dijo que la respuesta era sudoku, acertando.

Marta González de Vega, en '25 palabras'. MEDIASET

"¡Pero si lo he dicho! ¡No jodas! ¿De verdad? Me venía todo el rato a la cabeza sudoku, pero pensaba que ya lo había dicho y que no era… ¡Qué horror!", afirmo la actriz al ver que su rival había vencido.

"Dudaste con la respuesta, por eso te pregunté si estabas segura y me dijiste que no, y optaste por parchís", le explicó Gálvez tras darle la victoria a González de Vega