Gamarra asegura que en este momento "no hay medios suficientes" para que se pueda garantizar el voto por correo

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que la dirección actual de Correos "tiene la obligación de poner todos los medios" a disposición para que "ninguno de esos dos millones y medio" de votos que están previstos que se soliciten "se pierdan o no puedan materializarse". "Y lo que se está produciendo es que a las fechas que estamos no hay medios suficientes para que eso se pueda garantizar", ha criticado.

En declaraciones a la Cadena Cope, la dirigente del PP ha insistido en que esta denuncia no solo la hace el Partido Popular, sino que la formación política pone "voz" a las reclamaciones que hace el propio personal de la empresa pública. "Tenemos la obligación de exigir que se refuerce al máximo todo ese personal, que se amplíen los horarios en lo que sea necesario para que se pueda garantizar el ejercicio al derecho fundamental al voto", ha reiterado.

En este punto, Gamarra ha destacado que el personal de Correos tiene "una responsabilidad importantísima" y "toda la confianza" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que también presidió esta empresa pública.

Así, la portavoz parlamentaria del PP ha reiterado que la actual dirección de Correos "tiene todos los datos y no pone todos los medios que le están pidiendo" ante la gran solicitud de peticiones para votar por este sistema. "Se resiste a ellos. Evidentemente debiera de ser más diligente y, si no lo es, puede parecer que no quiere serlo", ha insinuado Gamarra, para recordar después que el actual responsable de la compañía, Juan Manuel Serrano, tiene "relación directa" con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, al ser su antiguo jefe de Gabinete.

Feijóo y el voto por correo

En este contexto, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado además que el 13 de julio es el último día para pedir el voto por correo y ha pedido a los carteros que trabajen "mañana, día y noche" para facilitarlo. Es más, se ha comprometido a pagarles las horas extraordinarias si gobierna por "cumplir con su deber".

Por eso, ha pedido a los carteros, "con independencia de sus jefes", que "repartan todos los votos antes de que venza el plazo para que los españoles" puedan votar y ejercer "sus derechos constitucionales".

"A toda la plantilla de Correos se lo pido porque es fundamental para nuestro país. Y también me comprometo que si no le pagan las horas extraordinarias, en el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas extraordinarias a todos los carteros de España por cumplir con su deber, a todos", ha prometido.