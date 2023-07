Polémica por la actitud del candidato de Sumar por Sevilla con la de Vox: "Lleva todo el debate sin mirarme"

En campaña electoral son muchos los debates que se realizan en todo el territorios, donde las polémicas, acusaciones y piques entre candidatos acaban generando grandes debates. Esto es lo que ha ocurrido este martes por la noche durante el debate electoral en Canal Sur entre los candidatos de las cuatro fuerzas más votadas en Andalucía.

Durante el debate a cuatro, los candidatos se iban interrumpiendo y respondiendo a propuestas o acusaciones de sus adversarios políticos. No obstante, Francisco Sierra, líder de Sumar por Sevilla, prefirió no interactuar con la diputada de Vox y cabeza de lista por Almería, Rocío De Meer. Cada vez que Meer hablaba el candidato por Sumar decidía no solo no responder, sino mirar para otro lado.

En un momento del debate, Meer interpela a Sierra y al ver que no le estaba mirando le pidió explicaciones: "Señor Sierra, lleva todo el debate sin mirarme. ¿Usted no es del partido de las mujeres, el partido feminista? ¿Por qué no me mira a la cara?".

"¿Por qué no me mira a la cara?". La pregunta de la candidata de Vox por Almería, Rocío de Meer, a Francisco Sierra (Sumar por Sevilla), en uno de los momentos tensos del debate de Canal Sur anoche, y la respuesta hoy de este último. 👇 Más ℹ️

"¿Por qué antes, cuando usted se ha dirigido a mí en el debate, ha dicho usted alguien? ¿Por qué no respeta a los casi 4 millones de personas que votan a mi formación política?", continuó la candidata de Vox al ver que no recibía respuesta de Sierra.

"Veo que va a seguir usted en ese mismo plan. Ese es el respeto que tienen desde Sumar a los españoles, a las mujeres muy particularmente. Un respeto nulo", continúo Meer, ante lo que la moderadora le dio la oportunidad a Sierra de replicar y el candidato de Sumar decidió no responder.