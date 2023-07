Óscar Tarruella, sobre el documental de Netflix de Mario Biondo: "Convocaron solo a las partes que quieren desprestigiar"

Óscar Tarruella ha visto la muerte de cerca muchas veces. Y la ha combatido, en su búsqueda de la justicia y de la reparación a las víctimas y sus familias. Este exmosso d’esquadra formó parte de la Unidad de Homicidios y Crimen Organizado de la policía catalana y ahora, desde el ámbito privado, ejerce su labor como experto en Investigación Avanzada y Análisis de la Conducta Criminal.

Él es el autor de Diario de un agente de homicidios (Plaza & Janés) un libro en el que recoge algunas de sus experiencias como policía y como perito, desgranando cómo resolvió algunos de sus casos o los pormenores de otros muy mediáticos que investigó como experto, tales como el de Mario Biondo, Cristina Ortiz ‘La Veneno’ o Déborah Fernández. Hablamos con él sobre su trabajo y los casos de los que habla en Diario de un agente de homicidios.

¿Cómo llega alguien a ser criminólogo o a investigar crímenes? ¿Es algo que se sueña de niño o es una vocación más tardía?En mi caso es ser Policía Judicial y dentro de la Policía Judicial la especialidad de de homicidios y muertes judiciales. Yo no soñé de niño con ello, en mi caso fui papá muy joven, con 20 años, y me pareció una muy buena oportunidad ingresar en un cuerpo joven, como eran los Mossos d'Esquadra por aquel entonces, con muchas oportunidades. Tuve claro que me iba a dedicar a los homicidiosa partir de explotar el caso de las niñas de Alcàsser, me cogió con mi hijo prácticamente recién nacido, era un bebé de semanas, y yo ingresando en la Academia, en 1992. Cuando explotó la noticia fue el de las niñas, cuya desaparición fue a finales de del 92 y el hallazgo de sus cuerpos fue a principios del año siguiente, si no me falla la memoria. Un hecho tan atroz hizo que todo el país se quedara consternado y yo particularmente. Me chocó mucho, fue un choque emocional porque soy una persona muy sensible, y tuve una respuesta interior de decir yo tengo que dedicarme a esto.

De hecho, en el libro dice que es un poco por un sentido de la justicia, ¿es así?Si de eso yo creo que eso es hereditario, por parte de mi madre, que es un ángel, es una persona que considero muy justa, pero muy justa porque cree en las libertades de cualquier persona, siempre que esta respete las libertades del resto. Tenía el sentido de la justicia, que a veces no, quizá no es la justicia literal, la que se lee en los libros de Derecho. Esa justicia va oscilando con los años con quien esté el poder. Hablo de una justicia real, una justicia de lo que es justo para cada uno, siempre que no pises al otro.

¿No creerá mucho en el Karma, en eso de que cada uno recibe lo que merece, no?Bueno, en el libro pongo que soy creyente, creo en Dios, pero a mi manera, sin dogmas. Los orientales le llaman Karma, yo le llamo que al final con nuestros actos somos como imanes que atraemos lo que lo que debemos atraer a nuestras vidas para evolucionar. Yo eso lo tengo clarísimo.

El de investigar asesinatos o muertes judiciales ¿es un trabajo al que se desee ir cada mañana?Yo sí lo deseaba. No me quiero poner medallitas pero fui muy eficiente dentro de la policía, en cualquier especialidad, porque primero me puse el uniforme, como todo policía unos pocos años y luego enseguida ya oposité para Policía Judicial. Ascendí en años después al nivel superior de investigación avanzada, que es el que investiga delitos muy graves como pueden ser homicidios y delitos relacionados con el crimen organizado. Para mí sí era una satisfacción porque cuando muere alguien, primero, no hay un valor que cuantifique la vida de una persona, no existe, por eso jamás me interesaron los delitos contra el patrimonio, hay verdaderos especialistas y yo les admiro, pera mí me aburre soberanamente. Y aparte de no tener un valor económico, ni cuantificable, cuando se ha quitado la vida de una persona, sea la que sea, la única manera para mí, creo de resarcir siquiera mínimamente el dolor y el sufrimiento de la familia, es que responsable o responsables de la muerte de su hija, hijo, hermano o amigo esté entre rejas.

¿Se pierde un poco la fe en la humanidad cuando todo el día tu trabajo es ver lo peor que puede hacer una persona?En el libro expongo muy claramente, eso: creo que depende de cada sujeto y de la sensibilidad de cada persona y de cada agente de policía. Si un policía pierde la sensibilidad, que también sería comprensible, sería el momento de abandonar la policía y dedicarse a otro trabajo. Lo mismo digo con otros servicios de cara al público, como pueden ser médicos, como pueden ser jueces, como pueden ser fiscales. Cualquier trabajo en el que se te otorgue un poder, éste no es tuyo, está al servicio del ciudadano y en el momento que pierdes la sensibilidad, la humanidad, yo creo que es el momento de abandonar ese trabajo, ser más valiente, dejar el sueldo Starlux, el toda la vida y cambiar de trabajo. A eso se le llama responsabilidad y humanidad.

¿Y se vuelve un poco paranoico?Eso también depende del investigador, depende de la técnica y de la propia personalidad del investigador. Yo creo que no es bueno ni obsesionarse, ni entrar en paranoias. En el libro describo cómo es mi manera de hacer. Yo nunca me obsesiono, por ejemplo, con las piezas del puzzle. Yo lo que hago es observarlas, ver sus formas y hacer que encajen y lo hago como si las pusiera en un gran mural, observándolas desde cierta distancia para poder ser objetivo. Y te pongo un ejemplo muy claro: yo nunca he cerrado ninguna línea de investigación en un caso. Hasta que finalmente no concluye, no cierro ni una sola de las líneas de investigación.

¿Qué es lo peor cuando se llega a la escena de un crimen?Enfrentarte a la noticia que le tienes que dar a la familia o encontrarte la familia en el lugar de los hechos. Para mí es lo peor. Porque la muerte física, incluso de las más atroces, he visto de todo tipo porque he hecho cientos de levantamientos. El cerebro al final se acostumbra. Al principio, no, obviamente, cuando eres novato lo pasas mal en cada muerte judicial a la que vas. Pero con el tiempo tu cerebro se acostumbra a ver la imagen dantesca.

La única a la que no me acostumbraré nunca es cuando he tenido que hacer levantamientos de cadáveres de menores, de niños. De hecho, he requerido ayuda psicológica en muchas ocasiones cuando me ha tocado algún caso así.



Y lamentablemente, aunque parece que hoy en día quieren cambiar las cosas, antes el psicólogo te lo tenías que pagar de tú de tu bolsillo, aunque fueras policía, no había un servicio de ayuda psicológica. A los agentes ahora creo que sí, que empiezan los cuerpos policiales a intentar impulsarlo, aunque estamos a años luz todavía.

Todos hemos visto películas y series policíacas, ¿cúanto se parecen a la realidad?Pues pues fíjate muy poco en algunas y muy pocas películas que yo haya visto como agente especialista, están al menos cercanas a la verdad o mejor dicho, a la verdad más europea, porque Estados Unidos te garantizo que a nivel policial es un mundo diferente. Ya ves que todavía estamos con casos terribles de racismo que parece no solucionarse. En lo que se refiere a España y ciertos países de Europa más similares al nuestro, como puede ser Francia o Italia, he visto pocas películas que realmente reflejen la realidad. Cuando encuentro una sí llamo a mis colegas policías y les digo “tienes que ver esta peli”. Y es porque esa película tiene archivo, me refiero a que han estado documentándose con policías de verdad, han estado con ellos, hay un trabajo desde el director a los guionistas de empaparse de la realidad.

¿Y qué es la cosa más estúpida que ha visto en pelis poco realistas?Pues mira, te voy a poner un ejemplo muy cercano. Ahora estoy viendo una serie que me parece brillante, porque me río mucho con el personaje, que es Will Trent, en Disney Plus. Es un investigador criminal que es superdotado y súper perfeccionista, pero que además es disléxico. El tío en uno de los capítulos que estoy viendo, se ve una escena que representa con el momento en que muere alguna chica que está atada en una silla. Y él se fija que justo debajo de la silla ella ha dibujado una estrella de David con el dedo pulgar. Eso es inmamable. Estaba con mi pareja y me he descojonaba de la risa, y mira que el personaje, me parece brillante.



Sí que es cierto que la que hoy en día la policía dispone de medios tecnológicos y científicos brutales, pero también es cierto de que tendrían muchísimos más si los políticos invirtieran en eso. No te estoy hablando de que le pagues más a la policía, sino de que inviertas en infraestructura. Los malos, sobre todo el crimen organizado, que se financia como bien sabes, por el narcotráfico, la trata de personas, las extorsiones, el blanqueo de capital a nivel mundial... tienen unos medios de la host... y nosotros en comparación es ridículo lo que tenemos. Y aún así ahí está el mérito brutal de los compañeros y compañeras para cazarlos.

Cita en el libro el “el circo mediático”. ¿Cómo se portan los medios de comunicación, influyen en las investigaciones?Pasa exactamente igual que en nuestro trabajo, depende del profesional. Yo sé que ahora más que nunca a los profesionales del periodismo, aunque quizás los de sucesos, no tanto, pero también, los periodistas hoy en día estáis sufriendo un férreo control, como el que podemos sufrir los policías, injerencias y presiones. Ya sabes tú el Click Bait, algo que me parece horroroso, que le tengas que poner al lector ‘3 minutos de lectura’... Depende, depende mucho de vosotros, del profesional, depende mucho de tus valores, de tu humanidad, de tu sensibilidad a la hora de transmitir una noticia. Se puede transmitir exactamente la misma información de una noticia, de una forma morbosa, escandalosa o de una forma ética e interesante. Sois formadores de la sociedad, es una responsabilidad para mí.

¿Hay algún caso en el libro que le impactara especialmente?Sí, el el tercero lo vengo diciendo en todas las entrevistas, pero la verdad es que no puedo cambiar porque es la verdad. Es el ‘asesino del trenecito’ donde describo cómo acabé cazando a un psicópata serial, que ya en el 90 había asesinado, descuartizado e incinerado a su mujer. Cuando salió de prisión intentó lo propio con dos mujeres más y gracias a Dios pude impedir esas dos muertes. Para un agente de homicidios, que lamentablemente en el 98% de ocasiones suele enfrentarse ya con una muerte consumada, violenta, son raros los casos en los que puede salvar vidas, y ese fue el caso.

Si pudiera resolver un caso de toda la historia, ¿cual elegiría?Sería el de Débora Fernández. Con mi informe se consiguió la exhumación de su cuerpo 19 años después de su asesinato y hoy en día, gracias a eso y el trabajo de un equipo letrado bestial y sobre todo de la familia, que han sido los grandes investigadores de esta causa, que sucedió en 2002, hoy en día está sentado delante de la justicia, el que era su novio en aquel entonces.

¿Les frustra cuando detienen a alguien, a un asesino, y acaba saliendo de prisión?Somos seres humanos y sí, nos frustra, nos duele, el policía no es una persona insensible, por mucho que se dedique a esto. Yo veo miles de veces a compañeros y compañeras llorar amargamente ante decisiones que dependen más de la política, porque al final son los que hacen injerencias sobre la los legisladores. Y puedes poner cualquier ejemplo en el tiempo, yo no creo en los políticos. Tanto me da que sean unos u otros porque lamentablemente ninguno, dice la verdad. Luego se demuestra con el tiempo.



Para crear leyes primero se tendrían que rodear de verdaderos profesionales y segundo, no tener ningún tipo de prisa. Las cosas hay que hacerlas y hay que modificarlas cuando realmente se han demostrado y contando con todos los actores, no solo con juristas, sino también policías y hasta, si me apuras, gente de la salud mental, especialistas… Como verás en mi libro también hago especial mención al abandono que tienen las familias en cuanto a lo que es salud mental. Y sí hay frustración, hay dolor, hay rabia. En ocasiones comprendes casos como el de aquella mujer que quemó al violador de su hija cuando salió en prisión, y que tuvo los santos huevos de decirle a esta pobre mujer que que volvería a hacer lo mismo. Si la justicia no es ni capaz de tener un control exhaustivo de esas personas cuando quedan en libertad, y cuando digo exhaustivo es con todos los medios electrónicos que hoy en día se disponen y con los que se puede tener una respuesta inmediata. No sé qué excusa quieren poner para no implementarlo.

Entrando en el tema de Mario Biondo, usted ha sido policía de homicidios y además está muy involucrado en este caso porque ha sido perito del mismo. ¿Cómo ve que Guillermo Gómez, exrepresentante de Raquel Sánchez Silva, esté detrás del documental de Netflix?

A mí me parece gravísimo porque es un claro vicio, más cuando es una causa que se está persiguiendo, por mucho que digan lo contrario, no sé qué partes interesadas. Han entrado una serie de documentos en un juzgado de instrucción de Madrid, en marzo, ya sabemos lo de la huelga y demás, pero es muy probable que en breve sea se abran diligencias previas contra dos personas. Me parece muy lamentable que, por ejemplo, en esta convocatoria para grabar no citaran a más personas. Citaron a quien les dio la gana, siempre con preguntas capciosas dirigidas a la tesis del suicidio. Y hombre, dos y dos es igual a cuatro.



Él se autodenomina ex manager. Eso habrá que verlo, si es así. Un buen investigador, como te he dicho, sobre todo criminal, entre los deberes que tiene que hacer es ser objetivo. Por lo tanto, yo no doy nada por hecho ni en un sentido ni en el otro.

¿Cómo se fraguó la participación de usted?Un directivo de Netflix me llamó el año pasado porque quería hacer un documental sobre La Veneno, no puedo decir el nombre porque tengo mucho respeto y son una relación de muchos años y tengo una excelente relación él. Me pareció una excelente idea y él la abanderó, pero eso fue a los jefes y por necesidades o porque quieran, les guste o no les guste, al final decidieron que por el momento no lo iban a hacer. Un año después me volvió a llamar y me pregunta textualmente “Óscar, ¿cómo ves el caso Mario Biondo?” Y mi respuesta literal fue “es el caso en mayúsculas, pero hay que tener dos huevos para hacerlo bien, objetivamente”.



Me preguntó que si yo tuviera que hacerlo con alguna productora, con cual sería y yo le dije que con Goroka. Lo que pasó después no te lo puedo decir, pero el caso es que a mí me pidió consejo y a partir de ahí no tengo más noticias del directivo de Netflix hasta que en enero me cita otra productora para hacer el documental. Me mosqueé porque primero pregunté qué productora lo iba a hacer, ya que no era Goroka. Me dijeron “bueno, lo hace directamente en. Netflix”. Les dije que no me chupo el dedo, y no me lo querían decir. Pero al saber que la familia sí había sido grabada en Roma un mes antes dije, bueno, lo que no voy a hacer jamás es dejar sola a la familia. Pero curiosamente no quisieron convocar a nadie más, solo a las partes que yo creo que quieren desprestigiar, que quieren dejarnos como los locos, conspiranoicos, esa es mi apreciación.



Descubrí luego que esta productora, entre otras constituidas a la par para hacer este documental. Y no se ha hecho con una, se ha hecho con varias y todas confluyen en la misma persona de una forma o de otra, que es el señor autodenominado exrepresentante de Raquel Sánchez Silva.

¿El objetivo del documental podría ser la de embarrar la imagen de Mario Biondo para descartar otras opciones?Yo no estoy en la cabeza de ellos, pero yo he enviado un burofax a la dirección de Netflix, lo ha enviado la familia, lo han enviado los periodistas italianos... lo hemos enviado, curiosamente, todos aquellos que nos hemos sentido presionados con preguntas capciosas, que por cierto, tengo pruebas también documentales, porque las una de las chicas de la producción después de mi grabación el 20 de enero quiso mantener contacto para ir preguntándome y estirando el chicle yo le apelé, al final dije, “¿pero tú no eres periodista? Investiga. Que yo esto lo estoy haciendo gratis para vosotros y si quieres algo, que me llame la dirección”. Nunca me llamó, lógicamente. Al final de mi intervención en esa grabación, el 20 de enero, la directora me dijo “Óscar, ¿sabes qué? eres un gran contador de cuentos”. Yo le dije, “bueno, esa no es mi profesión”. Que después de un montón de preguntas capciosas te hagan esta frase es bastante significativo. Y que todos los que al final hemos enviado un burofax a la Netflix diciendo que revocamos nuestro consentimiento, por algo es. Ahora que hagan un documental si quieren, solo con una sola versión, que eso es lo que parece que le ha apetecido a esta productora.

Llama mucho la atención que la policía española tuviera tan rápido y tan claro que fue un suicidio o un juego autoerótico…Es que eso no es cierto, es un engaño. La policía jamás ha dicho eso. De hecho, el Tribunal de Palermo solicitó al juzgado español que archivó el caso en un tiempo récord, en un mes y medio, cosa que no se hace nunca en nuestro país, porque siempre se les deja el derecho a las familias de poder revisar la causa y poder en reabrirla porque duden de que sea una muerte, por ejemplo, accidental, suicida o lo que fuere, por eso mismo se existe el archivo provisional que se suele realizar en casos como este, no definitivo, sin ni siquiera tomar declaraciones ni nada por el estilo…



El juzgado español jamás entregó a la justicia italiana el atestado de la Policía Nacional. Y tiene que existir por fuerza, ya que el Grupo 6 de homicidios de la Policía Nacional sí le toma declaración a Raquel Sánchez Silva, pero, curiosamente, nunca ha sido entregado el atestado de la de la Policía Judicial de la Nacional, ni la inspección técnico ocular de la policía científica de la Policía Nacional.



Eso más la ocultación de las fotos, tanto del levantamiento, como de la autopsia, que fueron pedidas sistemáticamente por la familia y por la Fiscalía italiana, hasta que desde España solo se envían unas pocas y todas, todas de la parte anterior y nunca de detalle exclusivo de del cuerpo. Jamás enviaron fotos del de la parte posterior del cuerpo, porque en la autopsia italiana, en la segunda, cuando se exhuma el cadáver, es cuando vemos el surco de ahorcadura posterior. Por lo tanto, fue una estrangulación completa, y lo pudimos verificar gracias a demostrar que el forense español no realizó las prácticas al cadáver, que dijo haber practicado, lo le costó sentarle en el banquillo en España.