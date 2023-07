Así es Maxi Iglesias, el actor que volvía loco a Broncano en 'La Resistencia'

Solo estuvo una temporada como colaborador de La Resistencia, la cuarta, pero Maxi Iglesias volvió loco a Broncano cada vez que aparecía por el programa.

El actor, por ejemplo, se atrevió a cambiarle el puesto al presentador para entrevistarle desde su propia mesa mientras el jienense sentaba en el sofá: "Voy a hacer mi sueño realidad", afirmó el intérprete.

El mismo nivel de preparación de las entrevistas.https://t.co/oZz9M7SzYf pic.twitter.com/wnuOaCW55g — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 9, 2021

En otra ocasión, se marcó un 'Tom Cruise' ya que Iglesias se puso a saltar en el sofá del programa, imitando a Tom Cruise hace 18 años en su visita al programa de Oprah Winfrey.

También le contó a Broncano porque nunca había vuelto a El Hormiguero ni como colaborador ni como invitado: "No acabamos muy bien. Fui colaborador (en el año 2012) y en la sección muy chula en la que la gente tenía que mandar guiones. Los íbamos juntando para hacer un cortometraje al final de la temporada", explicó.

"Me pilló con un proyecto fuera y solo fui cuatro días en todo el año", añadió. "Pablo Motos no sé si se enfadó, pero Jorge Salvador... tengo una conversación pendiente con él... Desde entonces no he vuelto a ir de invitado y eso que he tenido proyectos después", señaló el actor.

De todas formas, en esa temporada en el espacio de Movistar Plus+ también le dio tiempo a tocar la batería con el conductor del programa, a hablar de sus relaciones sexuales, de llamar a Jesús Calleja en directo para ir a su programa o trepar por el decorado y destrozar un cristal.

Sus comienzos

El madrileño saltó a la fama en la serie Física o Química de Antena 3, donde daba vida a César Cabano. De ahí pasó a Los Protegidos, Toledo, cruce de destinos y Velvet.

Maxi Iglesias y Úrsula Corberó en 'Física o química'

Saltó el charco para participar en la ficción Dueños del paraíso, de Telemundo durante 49 episodios, antes de volver a España para formar parte del reparto de La embajada, El final del camino o Ingobernable.

Maxi es una cara muy conocida en Latinoamérica gracias a 'Dueños del Paraíso' e 'Ingobernable' (derecha). En las dos trabajó con Kate del Castillo. TELEMUNDO / NETFLIX

Recientemente, estuvo presente en Física o químicaː El reencuentro, Valeria, La cocinera de Castamar y Toy Boy. En la actualidad interpreta a Yago en Los artistas: primeros trazos en Vix, el servicio de streaming propiedad de TelevisaUnivision.

En cine ha participado en películas como 8 citas, Mentiras y gordas, XP3D, El secreto de los 24 escalones, Torrente 5: Operación Eurovegas,A pesar de todo o Hasta que nos volvamos a encontrar.

También ha trabajado en varios programas en Univisión, donde concursó en 2012 en ¡Mira quién baila! y fue colaborador del programa Nuestra Belleza Latina en 2013.

Diana Gómez y Maxi Iglesias en 'Valeria' Netflix

Últimas polémicas

El actor saltó a los medios en mayo cuando Sálvame informó de una posible relación con Eva Soriano: "Aprovecho para decir que no me gustan las noticias falsas y que se digan cosas que no son verdad", comentó Iglesias.

También fue protagonista de un desafortunado incidente con un taxista, que denunció la actitud chulesca y el mal trato que habría recibido por parte del actor.