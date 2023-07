La editorial española de Milan Kundera se despide del exitoso novelista tras su muerte: "Forma parte de nuestro ADN"

El mundo de la literatura se ha vestido de luto al conocer la noticia del fallecimiento de Milan Kundera, novelista, poeta, dramaturgo y ensayista de origen checo -pero nacionalizado francés- que murió a los 94 este martes, tal y como informó a Le Monde su editor. Y, del mismo modo, en España ha resonado la tristeza por su marcha, incluidas las palabras de la editorial que lo publicaba.

El eterno candidato al Nobel, que se consagró como novelista con La broma o El libro de los amores ridículos, reflejó desde sus primeras obras el humor, la ironía y la reflexión sobre la memoria, el paso del tiempo, el exilio y la frágil condición humana han sido sus señas de identidad.

En su ensayo El arte de la novela ensalzó la imagen de Miguel de Cervantes, del cual decía que era el creador de la novela con su Don Quijote: "Para mí el creador de la Edad Moderna no es solamente Descartes, sino también Cervantes (...) No me siento ligado a nada salvo a la desprestigiada herencia de Cervantes".

Su novela más conocida es La insoportable levedad del ser (1984), su mayor éxito comercial que a España llegó a través de Tusquets Editores. El propio sello ha enviado este miércoles un comunicado para lamentar el fallecimiento del autor.

"Milan Kundera es algo más que un autor para nosotros, forma parte de nuestro ADN como editorial", declara su editor, Juan Cerezo. "Desde que en 1985 apareció La insoportable levedad del ser, que fue un éxito incontestable, hemos ido publicando todas sus obras, novelas, ensayos, que son ya de referencia para lectores y críticos de todo el mundo".

"Vista con perspectiva, su obra traza como ninguna una retrato irónico y emotivo, humorístico y lúcido, de la condición humana, ya sea en regímenes comunistas, en momentos de ilusión por el cambio como la Primavera de Praga, o en la Francia contemporánea, donde diagnosticó las cuitas de nuestra vida europea", continúa.

"Todo arrancó con la visita de Beatriz de Moura a París en 1984, donde le convenció de que sus traducciones no eran lo buenas que él merecía. Desde entonces decidió que Tusquets sería su casa editorial para lanzar sus obras en español y en catalán. Gracias a esa fidelidad, y a sus miles de lectores, su obra completa está disponible para todos los que quieran conocerle", concluye.