Pipi Estrada: "Me gustaría ser negro. Me veo demasiado blanco y no me queda bien la ropa"

Pipi Estrada ha visitado El purgatorio de The Objetive para charlar acerca del final de Sálvame o de sus adicciones, entre otras cosas, momento en el que aseguró ser un adicto al sexo. "Diagnosticado y confirmado", puntualiza el periodista. Pero también habló de los insultos racistas a Vinícius.

Sobre el futbolista, comenta: "No digo que Vinícius tenga que ser insultado con frases racistas. Pero el fútbol tiene un componente donde la gente va con ánimo de molestar, de provocar al rival para debilitarlo. Entonces, si el rival reacciona, ¿tengo que aguantar que me insulte? Claro que no, pero yo creo sinceramente que hay que tener un comportamiento diferente. Y el profesional".

Sobre por qué cree que le insultan, piensa que "ellos le llaman así para que él reaccione". "Evidentemente, claro que hay que reprobarlo, no se puede hacer. Y es más, yo soy de los que digo: 'hay que expulsar, hay que castigar y, sobre todo, la ley tiene que ser firme y hay que respetar'. Tenemos que vivir de una forma mucho más cívica y tenemos que hacer que el deporte también sea mucho más sano. ¿Por qué? Porque en otros deportes también hay deportistas de raza negra y no reciben esos insultos".

"Vinícius debería reflexionar. Es decir, juzgando a los que realmente la han insultado, los juzgo. Pero yo le diría a Vinícius que reflexione, en cuanto a que hay que cambiar un poco la actitud. Salgo al campo, soy futbolista, soy bueno, juego al fútbol y me abstraigo de lo que realmente está ocurriendo en la grada", indica.

Llegados a este punto, el periodista le pregunta que, entonces, el negro tiene que comportarse como la gente quiera para que no le llamen negro de mierda o mono, a lo que Pipi responde: "Me estás llevando a un terreno que no corresponde con la realidad. Primero, el ser humano es de raza negra, raza amarilla o raza blanca. Y las razas hay que respetarlas".

"Es más, hay que convivir. Y no pasa nada, porque a mí me gustaría ser negro. ¿Por qué? Sí, porque me veo demasiado blanco y no me queda bien la ropa. Yo en la otra vida quiero ser negro porque es más elegante", declara. "Pero yo lo que quiero decir y mantengo es que hay que ser educados, todos. Y, por supuesto, nadie tiene que insultar a Vinícius. O sea, respeto máximo, y por supuesto, insultos racistas fuera. Estoy en contra del racismo 100%. Pero también repito que si yo voy provocando por la vida, lo normal es que me metan un tortazo".

Unas declaraciones que han levantado ampollas en las redes sociales, donde el nombre del periodista es tendencia en estos momentos.