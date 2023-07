Los supuestos insultos de Diego 'El Cigala' a su exnovia que forman parte de las pruebas de su juicio por maltrato: "Puta, desgraciada"

La titular del juzgado de violencia sobre la mujer de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha propuesto que el cantaor Diego 'El Cigala' sea juzgado por delitos de maltrato y vejaciones a su mujer, han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

El pasado 6 de julio, la jueza dictó un auto en el que rechazaba el recurso de la defensa del cantaor contra el auto de procedimiento abreviado que dictó la titular del juzgado de violencia sobre la mujer de Jerez, en el que proponía juzgarle por un delito de maltrato habitual del artículo 173.2 del Código Penal, de maltrato del artículo 153.1 y 153.3 y otro de vejaciones continuadas del artículo 173.4.

La defensa podría aún recurrir este auto ante la Audiencia Provincial de Cádiz, según las mismas fuentes.

No obstante, el rechazo del recurso de la defensa contra el auto de la jueza significa que el cantaor está un paso más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.

Según el auto, al que ha tenido acceso ABC, la Fiscalía considera que la declaración de la denunciante es "coherente y sin fisuras", respaldada por testimonios de amigos y familiares y de fotografías y conversaciones de WhatsApp.

"De las diligencias practicadas ha quedado indiciariamente acreditado que, durante su relación, Ramón Jiménez Salazar -El Cigala- se dirigía a su pareja con expresiones como 'puta, desgraciada, cómete mis mierdas, me cago en tus muertos', en el domicilio familiar y en presencia de sus hijos menores de edad", asegura la sentencia, que señala también que el cantaor flamenco "asfixiaba económicamente" a su mujer para someterla a su voluntad.

'El Cigala': "Yo sufría maltrato psicológico"

Tras fallecer su esposa Amparo en 2015, con la que tuvo tres hijos, comenzó una relación con Dolores 'Kina' Méndez, con la que no se casó pero tuvo dos hijos, de 4 y 5 años.

Después de que su mujer le denunciara por daños físicos y psicológicos en junio de 2021 en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde reside, la Policía de Jerez envió un requerimiento para que el cantaor fuera detenido.

Diego 'El Cigala' fue detenido en un hotel de Madrid y pasó la noche en una comisaria hasta que el juez le dejó en libertad a la espera de que el juzgado de Jerez, que inició el proceso por la denuncia, continuara con las pesquisas.

Tras ser puesto en libertad, el cantaor hizo unas declaraciones que causaron polémica: "Seguro que son los dineros, siempre quieren dineros las mujeres".

Primeras palabras de Diego 'El Cigala', tras ser puesto en libertad después de declarar por presunta comisión de un delito de malos tratos continuados. El cantaor de flamenco asegura que el motivo de la denuncia han sido "los dineros". "Las mujeres siempre quieren dineros", ha afirmado. Primeras palabras de Diego 'El Cigala', tras ser puesto en libertad.

Fruto de las investigaciones, el 30 de diciembre de 2021, la titular del juzgado de violencia contra la mujer de Jerez dictó el auto de procedimiento abreviado, con el que ponía fin a la investigación y proponía que fuera juzgado.

Por su parte, Diego 'El Cigala' siempre ha defendido su inocencia y, de hecho, ante un equipo médico forense de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género, aseguró que jamás en su vida le ha puesto una mano encima a la madre de sus hijos y que el que "sufría maltrato psicológico" era él: "Cuando llegaba de un viaje quería un buen recibimiento, pero ella solo me hacía reproches. Decía que no la llamaba y me amenazaba con destruir mi carrera".

Este examen fue analizado por la jueza, un médico forense, un psicólogo y un trabajador social de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género de la Junta de Andalucía para determinar si es un maltratador, como denuncia su expareja, y si continúa actualmente ejerciendo dominación sobre Dolores Méndez.