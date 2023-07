Susanna Griso pone en un aprieto a Vicente Vallés revelando un dato personal: "Es tan hermético que igual no quiere que diga..."

El periodista Vicente Vallés es uno de los rostros televisivos más conocidos, pero a la vez, uno de los más herméticos, pues poco se sabe de su vida personal, más allá de su faceta como escritor.

Pero a veces, puede pasar que pequeños detalles salgan a la luz, como ocurrió cuando Vallés le concedió una entrevista a su compañera de cadena Susanna Griso en Espejo público (Antena 3).

Ambos comunicadores hablaron de la experiencia de Vallés como moderador en el cara a cara o debate que mantuvieron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la misma cadena el día antes.

"Fue muy intenso. Estaban hablando a la vez. Tuvimos que intervenir en alguna ocasión", rememoraba Vicente Vallés sobre el tono del debate. "No se escuchaban entre ellos porque hablaban al mismo tiempo. La duda es en qué momento intervenir", añadía el periodista.

Vallés se mantenía neutral sobre quién estaba más nervioso o ganó, pero dio algunas pinceladas. "Yo tengo mi opinión, como todo el mundo que vio el debate. Les vi durante las dos pausas publicitarias, que fueron muy breves. Hubo algunas miradas, e incluso alguna sonrisa que no sé a qué se debía... No me llevé sorpresas grandes".

Pero el momento más embarazoso y a la vez divertido llegó cuando Susanna Griso tomó la palabra para hacer un desmentido. "Aprovechamos para decir que no es el cumpleaños de Vicente. Lo digo porque mucha gente le ha felicitado. No es su cumpleaños. Va a ser pronto", decía la presentadora.

"No voy a decir la fecha porque quiere mantenerla en secreto. Se me escapa el motivo... ¿Puedo decir la edad? Es tan hermético que igual no quiere que diga la edad. Es una fecha muy señalada. Es un cumpleaños muy señalado. Es cuestión de días", añadía Griso, pidiendo permiso para dar el dato.

"Sí. Sí. Puedes decir lo que tú quieras", le daba permiso algo azorado Vicente Vallés. "Cumple 60 en breve", decía por fin Susanna Griso.