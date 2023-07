El 'streamer' Nil Ojeda confiesa que está negociando con Kick: "Les he hecho una contraoferta"

El streamer español Nil Ojeda se une a la lista de creadores de contenido que está negociando con Kick su posible marcha de Twitch. Además del Xokas, el catalán también está tentado a cambiar de plataforma.

La competencia de la empresa de Amazon está intentando hablar con todos los streamers españoles, ofreciendo cuantiosas cantidades de dinero por el cambio.

No obstante, Nil Ojeda, no satisfecho con el dinero que podría recibir si hacer el cambio, ha hecho una interesante contraoferta. Así lo ha comentado en directo.

"He tenido una oferta bastante sabrosona de Kick", ha explcado: "Les he hecho una contraoferta en la que quiero el dinero que me han ofrecido pagarme, y también un directo solo para hacer contenido mensualmente".

Lo ha definido como un presupuesto "para gastar todos los meses y hacer contenido fresco". Una condición que haría que estuviera "motivado" con el cambio. "No os voy a decir cantidades", ha añadido.

Una condición que no extraña tanto si se tiene en cuenta de que Nil Ojeda ha comentado en otras ocasiones que teme quedarse sin promociones de marcas si se cambia a Kick, puesto que la página aún tiene mala reputación y se permite los directos de apuestas y sin restricciones.

Es cierto que Kick no obliga a exclusividad, por lo que podría repartir sus directos en casa, con los de IRL en la calle, con los concursos de más presupuesto que ha hecho en los últimos meses.