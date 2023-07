¿Quién puede votar en las elecciones generales 2023?

Este jueves es el último día para solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 23 de julio. Los electores que emitan su voto a través de esta vía tendrán de plazo hasta el próximo 20 de julio, mientras que el resto tendrá una cita con las urnas el domingo 23.

En este sentido, podrán ejercer el derecho a sufragio todos aquellos españoles mayores de edad que estén inscritos en el censo electoral, "tanto residentes en España como residentes en el extranjero", explica La Moncloa en una guía informativa sobre los comicios. Asimismo, se puede ejercer el derecho a voto por correo postal y de manera presencial.

Quién no podrá votar en estos comicios

No obstante, no podrán votar aquellas personas que estén "condenadas por sentencia judicial firme a pena de privación del derecho de sufragio". Por otro lado, en España no es obligatorio emitir el voto, por lo que "ninguna persona puede ser obligada o coaccionada en el ejercicio de su derecho de sufragio, ni tampoco a revelar su voto".

Respecto al censo electoral, los electores podrán consultarlo en los Ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la Oficina Electoral Central. Asimismo, este dato está disponible en la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de este enlace.

El servicio ofrece la consulta de los datos de inscripción en el censo electoral, previa acreditación de la identidad del elector con el sistema Cl@ve (DNI electrónico, entre otros). "En el caso de los electores residentes en España muestra, además, la mesa y dirección del local electoral", aclaran.