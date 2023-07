Metges de Catalunya hace un balance negativo de la mesa de diálogo con Salud y advierte de futuras movilizaciones en otoño

La organización sindical Metges de Catalunya ha explicado este miércoles que las negociaciones con la mesa de diálogo entre los facultativos y la administración después de seis meses de reuniones no está funcionando y advierten de movilizaciones en otoño.

El sindicato sanitario firmó el 31 de enero un acuerdo que ponía fin a las movilizaciones del sector y se activó un mecanismo de diálogo con una mesa de negociación para la mejora de las condiciones asistenciales y retributivas de los facultativos que, según el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart Martínez, “responde a una necesidad incuestionable de diálogo directo entre el colectivo médico y el departamento”.

Lleonart ha explicado ante los medios que tras seis meses, se han reunido en ocho ocasiones y el balance que hacen desde el sindicato es negativo. “Los acuerdos a los que se han llegado han sido escasos”, ha dicho el secretario general, además de añadir que los que se han llegado a firmar han sido muy “obstaculizados”.

En cuanto a las medidas anunciadas este martes por el Govern sobre el incremento en las retribuciones por guardias del personal médico residente en el Institut Català de la Salut (ICS), desde Metges de Catalunya se muestran cautos y piden a los afectados que les envíen las nóminas de antes y después del incremento salarial para desengranar la medida.

Entre las quejas del colectivo sanitario, Lleonart asegura que, “se está explotando al límite al personal que, manifiesta explícitamente que ya no pueden más” y critica que la mejora retributiva de los profesionales no puede ir acompañada de un alargamiento de jornada. “Se están aplicando soluciones del s. XX a problemas del s. XXI. No se puede pagar más e incrementar las horas de trabajo para solucionar los problemas”, ha explicado.

Por eso, desde el sindicato advierten que, si no hay un viraje en las negociaciones, retomarán las movilizaciones del sector sanitario el próximo otoño. “Necesitamos más trabajo, más medios, y más implicación”, ha dicho para finalizar la comparecencia el secretario general de Metges de Catalunya.