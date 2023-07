Antena 3 retrasa la final de 'Tu cara me suena' para que coincida con el estreno en Telecinco de 'La última noche'

La estrategia de programación no descansa ni en verano. La final del concurso Tu cara me suena, de Antena 3, debería emitirse este viernes 14 de julio, pero no será así. En su lugar se emitirá un especial con los mejores momentos de la temporada llamado Tu cara me suena: encarando la final.

La final se retrasa una semana, hasta el viernes 21, el día en el que previsiblemente se estrenará en Telecinco La última noche, el programa que sustituirá a Viernes Deluxe, que finaliza sus emisiones este mismo viernes.

Así, la final de Tu cara me suena se las vería en el mismo día y franja horaria con el estreno de Telecinco, un programa presentado por Sandra Barneda que ocupará el prime time de los viernes de Telecinco.

No es la primera vez que uno de los formatos con más éxito de Antena 3 acaba coincidiendo de forma estudiada contra un estreno de Telecinco. La final de Mask Singer también se retrasó del miércoles 28 de junio, cuando estaba prevista, y acabó emitiéndose el mismo día que en Telecinco se estrenaba la serie turca La Traición.

La última noche es una nueva apuesta de Telecinco para la noche de los viernes. Lo produce Cuarzo, la misma productora que ya trabaja con Sandra Barneda en Así es la vida, el programa que sustituyó a Sálvame de cara al verano.