Fabiola Martínez, sobre la nueva paternidad de Bertín Osborne: "Que disfrute"

Este miércoles, la prensa del corazón se ha levantado con una noticia bomba: Bertín Osborne va a volver a ser padre, por sexta vez, a los 68 años junto a Marlises Gabriela Guillén, de 32 años, con la que se le relaciona desde abril de 2022. Y, aunque los protagonistas no se han pronunciado todavía, quien sí ha hablado es Fabiola Martínez, exmujer del cantante.

Tal y como informa la revista Lecturas, la joven estaría en su primer trimestre de embarazo, se la vio en un centro de la Seguridad Social en una de sus primeras visitas y, posteriormente, en una clínica privada.

Lo cierto es que ninguno de los dos han hablado aún ni de esta noticia ni de su relación, pues, aunque Gabriela, que es modelo y fisioterapeuta, inicialmente la confirmó, luego rectificó y aseguró que era "muy amiga de él" y tiene también "amigos especiales", siguiendo la estela de las mismas declaraciones de "amiga especial" que dio él.

Por tanto, este embarazo del que habla la citada revista llega sin haberse confirmado el noviazgo. Pero, de ser cierto, este será el sexto hijo del cantante y el primero de ella. El niño o niña, que nacerá en 2024, se llevará 45 años con Alejandra, la hija mayor del artista. Además, Bertín tiene siete nietos.

"Solo puedo desearle que sea feliz"

Quien sí se ha pronunciado ha sido Fabiola Martínez, la que fue su esposa durante 18 años y madre de su hijo Norberto Enrique. La modelo y el presentador de Mi casa es la tuya anunciaron su separación en enero de 2021 y, desde entonces, han mantenido una muy buena relación, especialmente por su hijo, y apareciendo juntos en actos públicos.

Por ello, no es de extrañar que la actriz venezolana solo tenga buenas palabras ante esta noticia. "Solo puedo desearle que sea feliz... Y que disfrute muchísimo", ha respondido a la revista Semana.

Aun así, ha preferido no ahondar demasiado en el tema porque no es su vida: "No me corresponde decir ni aportar nada".