Richard Pena, la voz en 'off' de 'First Dates', descubre cuáles son los destinos más románticos para visitar en pareja

El verano ha hecho que la estética de First Dates cambie por completo, no solo el atuendo del staff del restaurante )Carlos Sobera, las gemelas Zapata, Laura Moure y Matías Roure) o la decoración del local de Cuatro, también la entradilla.

Richard Pena, el intérprete que pone la voz en off en la introducción del programa, también la ha cambiado adaptándose a esta época estival: "¿No se ha quedado una noche muy de veranito para encontrar el amor?".

Y como suele hacer el actor, este martes volvió a comentar una encuesta con un resultado curioso, siempre relacionado con el amor y con los comensales que acudirán al programa.

"Los cuatro destinos más románticos para visitar en pareja son, en cuarto lugar, los canales y las góndolas venecianas. En tercera posición, la maravillosa Grecia", comentó Pena.

El barcelonés desveló que los dos favoritos eran: "El segundo destino en el escalafón, la gran manzana de Nueva York y, en el primer puesto, como no, la ciudad del amor, París".

"Y eso que no han descubierto nuestro restaurante, porque si no España subiría puntos de golpe. Los solteros que han venido a First Dates van a encontrar un paraíso en la tierra", concluyó.