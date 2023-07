Asraf Beno se sincera y explica el "trauma" que sufre a raíz de 'Supervivientes'

Asraf Beno está completamente centrado en los preparativos de su boda con Isa Pantoja para el próximo mes de octubre. Sin embargo, antes de darle el 'sí, quiero' a la colaboradora de televisión, el joven tiene puesta la mirada en retomar su faceta laboral.

Una vez terminado Supervivientes, el joven ha compartido con todos sus seguidores su faceta más sincera, y ha explicado uno de sus secretos más íntimos, el trauma que tiene a raíz de su paso por el programa.

"Volvería una y otra vez. No quería salir de ahí porque a nivel supervivencia me lo pasaba muy bien. Echo de menos todo y cada día me acuerdo. Veo un árbol y miro qué fruto es. Se ha quedado un poco de trauma. Voy a la playa y quiero coger los cangrejos que hay en la roca. Sí, me ha quedado trauma", ha explicado el joven.

De hecho, lo que a él más le ha afectado ha sido el no poder estar todo el tiempo que le hubiera gustado junto a su familia. Pero, una vez reunido con su círculo más cercano, se conforma con comer: "A nivel comida ya nada. He comido chucherías, hamburguesas, pizzas, galletas... Ya estoy satisfecho".

De hecho, también ha confesado que no es tan "fuerte" mentalmente como sus seguidores podrían pensar: "No he parado de llorar. Estaba muerto. Pero es verdad que siempre he mantenido la ilusión y creo que eso ha sido lo que me ha ayudado a todo. También el pensar en mi familia y en todo el mundo es lo que me ha mantenido ahí".

De hecho, ahora el marroquí sigue en estado de "shock" tras pasar cuatro meses "aislado" del mundo cotidiano: "Se me hace muy fuerte ir a un centro comercial porque hay mucha gente y es una locura. No veo las calles de la misma manera y conducir y ver a los coches moverse también es raro. No veo las platas de la misma forma. El otro día vi una cucaracha y la cogí. Estoy un poco 'shockeado' porque no ves la vida de la misma manera. Estar en condiciones tan difíciles, pues al final no sé si llamarle secuela, pero es un aprendizaje".

Finalmente, otro de los problemas que arrastra tras dormir en la arena es el dolor de espalda y su incomodidad al estar en la cama: "Me cuesta mucho. Me duele la espalda y duermo poco. En casa estoy durmiendo en el sofá porque me siento más cómodo en la incomodidad".