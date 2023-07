Moncloa se revuelve tras el cara a cara y acusa a Feijóo de "carecer de proyecto": "No dice una sola verdad"

Moncloa sale al ataque para sobreponerse al cara a cara que este lunes disputaron el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El propio jefe del Ejecutivo y su círculo de confianza han salido en tromba este martes contra el líder de la oposición al señalar que "no tiene proyecto" y que "no cuenta ni una sola verdad". Además, inciden en que el resultado del debate no cambia sus perspectivas electorales y se muestran seguros de que la "remontada" sigue siendo posible.

Tras finalizar el debate, ya entrada la madrugada, Sánchez se dirigió a la sede que los socialistas tienen en la madrileña calle de Ferraz. Fue recibido, al igual que Feijóo en Génova, con vítores y aplausos. Pero el resultado del cara a cara no fue positivo para el PSOE, como coincidían en señalar diferentes expertos. De hecho, una de las personas que acompañó al presidente en los estudios de Atresmedia, donde se celebró el encuentro, señala este martes que el formato "era muy complicado". Eso sí, defiende que el jefe del Ejecutivo "intentó llevar las líneas centrales y desenmascarar las mentiras" porque, insisten, Feijóo "mintió sin pestañear".

Más allá de cómo se desenvolvió Sánchez -opinan que bien-, desde Moncloa apuntan a que la "estrategia de la mentira del PP es una mala estrategia" porque están demostrando que "fueron a embarrar el debate". "No hay una sola verdad", insisten colaboradores del presidente. También ha insistido en este argumento el propio Sánchez, que desde Vilna, donde asiste a la cumbre de la OTAN, ha acusado a Feijóo de plantear "una montaña de mentiras" y de usar "el terrorismo de ETA como argumento".

El presidente ha asegurado que España se juega "seguir avanzando o meterse en un túnel tenebroso", algo en lo que insiste su círculo. Fuentes del palacio presidencial dicen que durante el debate Feijóo no fue capaz de "desmarcarse" de Vox "ni hablar de violencia de género", uno de los ejes bajo los que los socialistas están haciendo bascular su campaña.

Sobre la propuesta de que gobierne la lista más votada, ofrecida de nuevo ayer por el presidente del PP al líder del PSOE, en Moncloa la rechazan de nuevo al asegurar que es "papel mojado". Ponen de ejemplo dos regiones: Extremadura, donde Guillermo Fernández Vara fue el más votado pero será apartado de la presidencia tras llegar a un acuerdo María Guardiola con Vox; o las Islas Canarias, donde este martes comienza la investidura de Víctor Clavijo, pese a haber sido el PSOE la opción más votada el pasado 28 de mayo.