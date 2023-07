Las duras palabras de María Patiño sobre el vestido de novia de Tamara Falcó

Uno de los elementos más comentados de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido, sin duda, el vestido de novia de la hija de Isabel Preysler. El secreto mejor guardado de todo el evento se convirtió en el punto de la discordia entre todo el mundo.

Desde quienes opinan que es muy "del estilo" de la marquesa hasta quienes lo tachan de "antiguo", no hay persona que no haya querido expresar su opinión. Desde personas anónimas a los rostros más conocidos de la prensa del corazón.

Prueba de ello han sido los comentarios de María Patiño. La televisiva no ha perdido la oportunidad y ha hecho uso de su cuenta de Twitter para comentar qué le ha parecido el traje. Haciendo referencia al traje, pero sin enseñarlo, escribía "ñoño, sin más".

ñoño sin más .. pic.twitter.com/VgoQ6BM2E9 — Maria patiño (@maria_patino) July 10, 2023

Un mensaje que posteriormente se repetía, ahora haciendo retuit a una publicación en la que se criticaba el vestido de Tamara. "Lo siento, pero no me gusta nada el vestido de novia de Tamara Falcó. Me esperaba mucho más de ella", escribía el usuario al que la periodista daba su aprobación, añadiendo "Soso, sin vida".

Una opinión que algunos usuarios no han compartido. "Perfecto para ella y su estilo. Me parece muy elegante y favorecedor, le tiene que gustar a la protagonista" le respondía una de sus seguidoras a la publicación. Aunque María tiene un pensamiento claro que no ha querido cambiar: "A mí me parece aburrido y nada juvenil".