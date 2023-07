Enrique Iglesias se puso en contacto con Tamara Falcó para desearle "lo mejor del mundo" y le mandó un centro de flores

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva reunió, el pasado sábado 8 de julio, a las dos familias de los novios. Sin embargo, hubo una ausencia de lo más comentada en los medios de comunicación: Enrique Iglesias, hermano de la novia, no acudió a la cita.

Este martes, Paloma Barrientos ha explicado, en exclusiva, en el Club Social de El programa de Ana Rosa cómo actuó el cantante para disculpar su ausencia a la boda de su hermana.

"Hemos hablado mucho de su ausencia en la boda, así que me puse en contacto con Tamara para preguntarle si había tenido alguna charla con él. Pues bien, no han tenido una charla, sino que han sido varias", ha destacado la colaboradora.

"Enrique Iglesias le envió un centro de flores precioso y después la llamó en dos ocasiones antes de la boda. La llamó para decirle que fuera muy feliz, que ella conocía cómo era y que no iba a estar...", ha detallado Barrientos.

"Es que Tamara hizo unas declaraciones a una revista diciendo que no entendía cómo su hermano tenía ansiedad al sentarse delante de tanta gente cuando luego canta delante de 55.000 personas. No hay mal rollo entre los hermanos, llegó un centro de flores a la casa de Miraflores y hubo varias llamadas para desearle lo mejor del mundo. Enrique Iglesias no estuvo ni en la boda de Julio José ni en la de Ana Boyer. No hay mal rollo, todo se arregla y para Tamara todo es perdón", ha sentenciado Paloma Barrientos.