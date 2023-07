El voto a distancia abarrota las oficinas de Correos: "No estaba muy enterada de cuál era el plazo y me he despistado un poquillo"

El plazo para pedir el voto por correo para las elecciones generales del 23J se acaba este jueves y las oficinas de Correos empiezan a notar estos días una mayor afluencia de usuarios, tanto de aquellos que apuran los plazos para solicitar la documentación, como de quienes ya realizaron ese primer trámite y acuden ahora a depositar su voto.

Para evitar colas interminables y hacer frente a la avalancha de usuarios, Correos ha reforzado su plantilla con 19.400 contrataciones y, en la mayoría de oficinas, los tiempos de espera son tolerables, tal y como ha comprobado este martes 20 Minutos en varias sucursales del centro de Madrid. "En nuestra oficina hemos hecho dos o tres contrataciones por turno, para el de mañana y para el de tarde, y tenemos todas las mesas trabajando durante todo el día. Los lunes suele ser el día con mayor afluencia, pero no se están produciendo grandes aglomeraciones", explica Beatriz, encargada de una oficina del distrito de Arganzuela.

Entre los usuarios, se impone la paciencia, conscientes de que el volumen de trabajo es alto. "Este lunes había muchísima gente, igual habría 60 personas en la oficina, pero los operarios habilitaron rápidamente una fila alternativa y fue fenomenal", afirma Enrique, que el lunes se acercó a esta oficina para preguntar por qué no le llegaba la documentación para votar por correo. "La solicitamos en casa hace más de un mes y no nos había llegado a nadie, pero coincidió que justo cuando estábamos aquí reclamando, nos estaban entregando los sobres. Ahora hemos venido a depositar el voto", explica.

"Yo he venido a votar porque solicité la documentación hace tiempo y me ha llegado esta mañana, así que he venido a primera hora. Tenía miedo de que no me llegara a tiempo porque me voy de viaje dentro de seis días, pero al final me ha llegado", señala Marta, quien destaca que este martes apenas ha tenido que "esperar 15 minutos" para depositar el voto en la oficina del barrio de Palos de la Frontera.

Son muchos los solicitantes del voto por Correo a quienes la documentación les ha llegado esta misma semana, especialmente en Madrid, donde el envío masivo de sobres "comenzó este sábado", según ha explicado la responsable de esta oficina de Arganzuela.

En la misma situación se encuentra Juan José, que ha acudido a la sucursal con su nieto: "Solicité el voto por correo cuando se abrió el plazo y no me llegó la documentación hasta este lunes. Ahora he venido a depositar el voto porque el debate entre Sánchez y Feijóo no me ha hecho cambiar de opinión". También valora que se exija el DNI para depositar el voto por correo, algo que no era necesario en anteriores comicios: "Me parece lógico que te pidan el carnet de identidad, igual que cuando depositas el voto en una urna. Lo que no me parece lógico es que no se pidiera antes porque eso ha provocado lo que pasó en las elecciones municipales con la compra de votos y el trasiego de irregularidades".

Los rezagados que acuden a pedir el voto

Frente a quienes ya han votado, se encuentra los rezagados que acaban de iniciar los trámites. Teresa es una de esas personas que ha apurado los plazos y ha acudido este martes a una oficina para solicitar la documentación: "La verdad es que no estaba muy enterada de cuál era el plazo y me he despistado un poquillo, pero ha sido todo muy rápido y superágil", afirma.

También Jesús ha pedido este martes el voto por correo, dos días antes de que finalice el plazo: "En un principio pensaba estar en Madrid para votar, pero a última hora me ha surgido un compromiso y por eso lo he hecho todo un poco precipitado. Es la primera vez que voto por correo". Eso sí, asegura que apenas ha tenido que hacer cola: "Solo tenía cinco personas delante, ha sido bastante rápido".

La mayoría de los solicitantes del voto por correo son primerizos porque nunca antes habían votado a distancia. En general, consideran que el procedimiento es sencillo, aunque los más mayores se quejan de los trámites. Es el caso de Benito y Victoria, un matrimonio extremeño de 70 años. "Ha venido fatal que pongan el 23 de julio unas elecciones generales y a las personas de nuestra edad no nos facilitan mucho las cosas. Hemos venido a solicitar el voto, ahora tenemos que rellenar la documentación en mayúsculas, sin equivocaciones, la tenemos que volver a traer... además, nos han dicho que no da tiempo a que nos la entreguen en Extremadura y nos tenemos que quedar en Madrid perdiendo unos días de vacaciones. Lo vemos todo un poquito complejo", se lamenta Benito.

Lourdes también se queja de que ha acudido a una oficina de la calle Tomás Borrás para cambiar la dirección en la que desea recibir la documentación, pero no ha podido realizar el trámite: "He venido a hacer una reexpedición de la dirección de envío porque no voy a estar en la dirección que puse en un principio, pero me han dicho que no pueden hacerlo. En la web de Correos viene otra información totalmente distinta, pero en la oficina no facilitan las cosas y me parece que no voy a poder votar".