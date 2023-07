Cristina Pardo habla sobre el fuego que quemó la ropa del cura en la boda de Tamara Falcó: "No llegó a arder"

Cristina Pardo, como compañera de tertulias de Tamara Falcó en El Hormiguero, no podía faltar a la boda del año. La periodista acudió a Zapeando para charlar con Dani Mateo sobre el evento y, como testigo, aclaró el ya comentado incendio que quemó la ropa del cura en la ceremonia.

El matrimonio de la hija de Isabel Preysler con el empresario Íñigo Onieva dejó huella por varios momentos emotivos, pero también dejó tras de sí algún desastroso recuerdo. Y es que, como informa la revista ¡Hola!, durante la misa, que se celebró al aire libre, la casulla de uno de los sacerdotes comenzó a arder como consecuencia de una vela que había en el suelo.

La más joven de los Onieva, Alejandra, hermana del novio, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y frenó el incendio a manotazos. Cristina Pardo, ante el revuelo que se ha formado, comentó al presentador de Zapeando cómo vivió ella aquel momento: "A ver, no ardió. Es que, al final, va a aparecer que el cura se quemó a lo bonzo" y aclaró que "lo tuvieron que apagar, pero no llegó a arder", refiriéndose a la ropa del cura.

No obstante, este incidente no ha sido lo más comentado de la boda de Tamara Falcó. La polémica está servida tras las declaraciones que Íñigo Onieva tuvo que hacer en su propia boda, después de que uno de los invitados recordase la infidelidad del novio hacia la que ahora es su prometida: "No os creáis lo que habéis visto".

A propósito, Pardo aseguró a Dani Mateo que la palabra que más resonó en la boda fue "fidelidad". El presentador se mostró perplejo ante la declaración de la periodista e ironizó: "¿Por qué será? En fin...". Y, acto seguido, la colaboradora de El Hormiguero comentó ofendida el reportaje de ¡Hola!, en el que no aparece, aclarando que a ella le falta "glamour" para salir en dichas imágenes: "Salgo en otros sitios. En sus televisores, por ejemplo".