Joaquín Prat, sobre el cara a cara de Sánchez y Feijóo: "Sentí decepción al ver que se hacían pocas propuestas"

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que tuvo lugar el pasado lunes en los estudios de Atresmedia ha supuesto una gran indignación en nuestro país por la falta de propuestas, pues los protagonistas se basaron en el 'y tú más'.

Así, este martes, Joaquín Prat ha comentado el debate en El programa de Ana Rosa: "Vamos a estar tratando detalles hasta el 23 de julio, día de las elecciones generales, por lo menos". Además, el presentador ha apuntado: "No sé cómo se han levantado hoy después de ver el debate de ayer...".

"No sé cómo os habéis levantado vosotros después de... es que yo no me podía dormir", ha agregado Prat, a lo que otro colaborador le ha preguntado si había tenido pesadillas. Sin embargo, el presentador ha respondido: "Yo creo que por la decepción que sentí de ver que se hacían pocas propuestas, que esto era como los debates del Senado, como a los que estamos acostumbrados en el Congreso... No sé, igual es una percepción mía".

Por su parte, Esther Palomera ha apuntado: "Más quisiera Sánchez que fuera como los del Senado, donde siempre se impuso a Feijóo. Ayer no fue el resultado que obtuvo el presidente del Gobierno. Fue un debate, desde el punto de vista de propuestas y proyecto de país, completamente baldío por ambas partes. Pero más que un debate resultó ser un combate durísimo, bronco, plagado de golpes bajos, mentiras, medias verdades... en el que el presidente estuvo a la defensiva y el líder de la oposición consiguió arrinconarle".

Finalmente, Palomera ha recalcado que "en el bloque económico se impuso claramente Feijóo, supo manejar con mayor soltura los datos y el presidente no articulaba respuesta alguna".