Àngels Barceló, tras el debate cara a cara: "No busquen hoy ganadores y perdedores... "

La periodista Àngels Barceló se refirió en su programa Hoy por hoy (SER) al debate Cara a cara que tuvo lugar este lunes en Atresmedia y que enfrentó a Pedro Sánchez (PSOE) y a Alberto Núñez Feijóo (PP).

"Fue el único cara a cara que veremos en esta campaña electoral y fue decepcionante", comenzaba diciendo Barceló, que definió en intercambio de pareceres como "una oportunidad perdida, la única oportunidad que teníamos los ciudadanos de conocer y contrastar las propuestas de cada uno de los candidatos".

Y es que según la locutora "no hubo forma" de enterarse "de lo que proponía cada uno, interrupciones, chascarrillos, 'déjeme hablar', 'no me interrumpa', retahíla de datos sin posibilidad de contrastar, ruido y más ruido", se quejaba.

Àngels Barceló sí que valoró el papel de los dos contendientes: "todo esto con un Feijóo que controló bien los tiempos y las formas y un Pedro Sánchez que parecía ir siempre a rebufo".

La periodista destacó que no se respetó la regla televisiva "que rige incluso en los programas de entretenimiento: no hablen ustedes a la vez porque apagamos la tele".

“No busquen hoy ganadores y perdedores del debate entre los dos contendientes, porque los que perdimos fuimos los ciudadanos”



