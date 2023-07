Claire Danes da a luz a su tercer hijo con Hugh Dancy

No está claro cuándo fue el día en que nació, dado que no han hecho ningún anunció público a través de las redes —él directamente no tiene ninguna cuenta conocida y ella hace cinco años que no publica nada en su Instagram— ni han mandado un comunicado a través de sus representantes, pero Claire Danes y Hugh Dancy ya han sido padres de su tercer bebé.

La pareja, que se conoció en un rodaje en el año 2006 y cuya boda, de carácter íntimo, tuvo lugar en Francia en septiembre 2009, ha sido fotografiada este pasado lunes empujando un carrito por las calles de Nueva York. Como en una de sus últimas apariciones públicas juntos la protagonista de Homeland estaba embarazada, no hay que deducir mucho más.

A pesar de los requerimientos de medios como Page Six, ninguno de sus agentes han querido responder sobre las fotografías ni hacer comentarios al respecto, lo que probablemente se deba a un interés de la pareja en que se mantenga como hasta ahora su paricular hermetismo para con los medios.

La actriz, de 44 años, y que vestía en las imágenes un largo vestido multicolor, y el intérprete de 48, con polo azul y pantalones cortos de color caqui, habían realizado además algunas compras, si bien no iban acompañados de sus otros pequeños, Cyrus y Rowan, quienes llegaron a este mundo en diciembre de 2012 y agosto de 2014, respectivamente.

De las pocas declaraciones que se tienen de la pareja sobre este último bebé, de quien se desconoce tanto el nombre como el género, tuvo lugar en la pasada edición de los Globos de Oro, en el mes de enero, cuando la intérprete de Romeo + Julieta o Stardust reconoció que su embarazo "no era tan esperado" como los anteriores.

Claire Danes gives birth, welcomes third baby with Hugh Dancy https://t.co/L5GIDQSe9c pic.twitter.com/gabZQI22EG — Page Six (@PageSix) July 11, 2023

"Esto no fue intencional, pero aquí vamos", bromeó Danes en la alfombra roja, sorprendiéndose poco después del "amplio espectro" de las edades de sus hijos, e, irónicamente, dijo que aún estaba "tirando los dados" sobre el futuro género del bebé, dando a entender que aún no sabían de qué se trataba.

Ambos progenitores, eso sí, han hablado de que, aunque al principio a Rowan no le hacía demasiada gracia, sus dos hijos luego cambiaron de idea y estaban entusiasmados con la llegada de este nuevo bebé, si bien el actor de Hannibal puntualizó que ambos habían trazado una línea roja: no cambiarían pañales.