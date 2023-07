Moisés, en 'El Rosco' de 'Pasapalabra': "Me voy a 'inmolar en público' otra vez"

Después de 30 duelos, Fer y Moisés siguen logrando que los espectadores de Pasapalabra se peguen a sus pantallas para averiguar el desenlace de El Rosco de cada día.

Este lunes, con un bote de 580.000 euros como objetivo, fue el riojano el primero en comenzar con los 163 segundos que había logrado en el programa del día.

Tras contestar la A y la B, decidió pasar palabra. Fer, por su parte, contó con 146 segundos, de los que consumió 23 para responder a 4 preguntas de Roberto Leal.

El gallego fue el primero en acabar la primera vuelta con 20 aciertos y ningún fallo, quedándole 34 segundos para contestar las 5 letras que le faltaban para llevarse el bote.

Moisés concluyó la primera ronda con 19 aciertos y 51 segundos y, tras contestar la Z siguió jugando, resolviendo dos más y quedándose en 21 letras correctas.

Fer, por su parte, respondió una más, empatando con su adversario: "Me voy a callar, me arrepentiré, pero es que el riesgo... venga, me callo", admitió plantándose en 21.

Fer, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El presentador le preguntó al riojano cómo lo veía: "La X la tengo al 50% y diré la primera que me venga tras media hora meditando. En la M tengo una opción en caso de que falle. Y si no, me estaré inmolando en público otra vez".

Moisés se la jugó, acertó esas dos letras sumando 23 aciertos, pero se la jugó en la T fallándola, quedándose sin opciones de llevarse el bote, pero venciendo a Fer, que se jugará su continuidad en el concurso de Antena 3 en La Silla Azul en el próximo programa.