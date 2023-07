Pedro desvela en 'First Dates' que "el secreto mi cuerpo 10 es ir al gimnasio a diario y baños genitales"

"Soy un cuerpo 10. A mis 92 años peso 65 kilos y mido 1,75 metros, mejor no puede ser. Hay muy poquitos que sean como yo, que las escaleras las subo de dos en dos o de tres en tres", comentó Pedro en su presentación de este lunes en First Dates.

Carlos Sobera, sorprendido por la buena forma del comensal, le preguntó su secreto: "Voy al gimnasio todos los días. Lo abren a las 8:30 horas, pero a las 7:00 voy a un campo de fútbol que hay al lado y me pongo a dar vueltas hasta que puedo entrar", le contó al presentador.

"Estoy dos horas en las pesas, 40 minutos en bicicleta, hora y media de cintura y abdominales", añadió el comensal, dejando sin palabras al conductor del programa.

Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Mercedes, que comentó en su presentación: "Mi frustración no es tener una voz como Maria Callas o ser una bailarina como María Pávlova".

La malagueña admitió al cruzar la puerta del local de First Dates que llegaba muy cansada, algo que no gustó a Pedro, que suspiró pensando que no le podría seguir el ritmo.

Ambos comenzaron a bailar, pero al ver los pasos del malagueño, Matías Roure y Sobera exclamaron: "¡Suave!", porque Mercedes no podía acompañarle y casi termina en el suelo.

Durante la velada, el jubilado le contó a su pareja de la noche su rutina deportiva: "Hago más de cuatro horas de ejercicio, solo bebo agua y mi dieta se basa en verduras y frutas".

Pero Mercedes no se dejó impresionar, al contrario, no le gustó nada que Pedro hiciera tanto deporte y fuera tan activo: "No sé cuánta musculatura tendrá, pero no me va", reconoció ella.

Pedro y Mercedes, en 'First Dates'. MEDIASET

Además, él le desveló su secreto para estar tan bien físicamente a sus 92 años: "Lleno el lavabo de agua fría y después meto un trozo grande de hielo", comentó.

Y le explicó que "me cepillo todo el cuerpo: los pies, la espalda... Y otra cosa que hay, que es muy buena, es el baño genital". Mercedes le contestó: "Eres el típico hombre español que se cree que es un ejemplo a seguir y para mí, el ejemplo a seguir es otra cosa".

Como era de esperar, al final, Pedro no quiso tener una segunda cita con la malagueña: "Me gustan las mujeres delgaditas y altas. Ella es bajita y ancha".

Mercedes le contestó que no estaba mal para su edad y que "más delgada no quiero estar porque me arrugo como una pasa". Y admitió que no volvería a quedar con Pedro porque "no me ha invitado a la cena, no ha sido un caballero".