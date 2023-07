Así es el pacto "para garantizar la estabilidad de nuestra democracia" que Feijóo ofreció a Sánchez durante el debate

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que facilitará su investidura si el PSOE es la lista más votada en las elecciones del 23 de julio. "Si es el candidato más votado me voy a abstener", le ha asegurado Feijóo a Sánchez en el único debate cara a cara que mantendrán ambos antes de la cita con las urnas.

Feijóo ha lanzado a Sánchez esta propuesta para éste se comprometa a permitir que el PP gobierne si gana las elecciones, oferta a la que el jefe del Ejecutivo no ha respondido. Sánchez no ha respondido expresamente a su requerimiento y se ha limitado a decirle "hable con Vara", en referencia al socialista extremeño que no ha conseguido repetir al frente del gobierno de esta región por un pacto entre PP y Vox.

"Estos de los pactos podemos aclararlo esta misma noche", ha insistido Feijóo, que considera que Sánchez no puede dar "ninguna lección" sobre pactos. El presidente del PP ha recriminado además a Sánchez su "soberbia" por interrumpirle en sus intervenciones y por no dejarle hablar. "Es tan arrogante, con Bildu y con ERC no, conmigo sí", ha censurado.