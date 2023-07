Tu horóscopo diario: martes 11 de julio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 11 de julio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No dejes que los pequeños detalles o las preocupaciones te distraigan, porque ese peligro existirá. Hoy puede ser un día muy fructífero y positivo para ti, pero debes centrarte en lo importante y dar la espalda a algunas pequeñas contrariedades que te están desviando la atención. Continúa adelante y olvida todo lo demás.

Tauro

La Luna y Júpiter van a transitar hoy por tu signo atrayéndote suerte e inspiración para tus asuntos materiales y de trabajo. Incluso te llegará una gran alegría de forma inesperada que afectará tanto a tus asuntos laborales como al terreno personal. Después de unos días algo turbulentos hoy te esperan satisfacciones.

Géminis

No dejes que los nervios, o los pensamientos negativos, se adueñen de ti. Hoy tendrás que enfrentarte a pequeños problemas que no serán difíciles de resolver, pero la sensación que tendrás es que según estás apagando un fuego te aparece otro nuevo, por otro lado. En realidad es un día de mucho ajetreo, pero positivo.

Cáncer

No permitas que las penas de amor, o de cualquier otro tipo, te hagan caer en un estado de tristeza o melancolía, sobre todo porque casi siempre son penas que no son reales, son estados emocionales que provienen del modo en que tú interpretas lo que sucede a tu alrededor, o lo que crees que sucede. No mires atrás.

Leo

Mercurio va a entrar hoy en tu signo y transitará por él durante unas semanas estimulado tu lado más cerebral. Este planeta te traerá suerte en las comunicaciones, relaciones y contactos, te volverás aún más hábil de lo que ya eres. Sobre todo va a ser un tránsito muy favorable si realizas algún trabajo de cara al público.

Virgo

La influencia de Marte te va a volver más apasionado y te dará una mayor tendencia a tomar la iniciativa o a reflexionar un poco menos y actuar un poco más. En una palabra, te dará la fuerza que necesitas para hacer frente a muchas preocupaciones que hasta ahora habías ido dejando para más adelante. Éxito con lucha.

Libra

Este será uno de los signos más positivos, o mejor dispuestos, a lo largo de este día de hoy, especialmente en relación con tus asuntos de trabajo o financieros, en los que tendrás buenas noticias o recogerás el fruto de algo por lo que llevabas ya tiempo luchando. Pero también te esperan notables alegrías en tu vida íntima.

Escorpio

Hoy la influencia combinada de la Luna y Júpiter te va a traer importantes alegrías relacionadas con tu vida amorosa, sobre todo con una gran ilusión que por fin se te va a hacer realidad, o va a dar pasos muy importantes en esa dirección. Este va a ser un día de sueños realizados o que están muy cerca de hacerse realidad.

Sagitario

La influencia favorable de Júpiter te llevará a perdonar a un ser querido con quien tú te portaste muy bien en el pasado, pero, sin embargo, él te lo pagó con una traición o te dio la espalda en un momento en que le necesitabas. A pesar de todo, hoy o en algún otro día de esta semana, vas a tenderle la mano y perdonar su gesto.

Capricornio

No rechaces la ayuda o la amistad que te están ofreciendo, porque es sincera y nada te van a pedir a cambio. El destino te está poniendo una lección de humildad sin que te des cuenta, descubrirás que no todo el que se acerca a ti lo hace con algún tipo de interés, y también descubrirás que solo no lo puedes todo, necesitas ayuda.

Acuario

Hoy el día oscilará para ti en torno al dinero y los asuntos materiales en general. Aunque este no es un ámbito que te atraiga demasiado, sin embargo, las circunstancias te obligarán a ocuparte de él. Debes tener cuidado con los gastos porque estos días el dinero se te puede ir de las manos con mayor rapidez de lo que esperabas.

Piscis

Te espera un día de mucha actividad, trabajo y ajetreo, pero de pocos frutos, o al menos tú vas a tener esa sensación. Pero en realidad es una sensación falsa porque a veces los verdaderos frutos, o los más importantes, llegan más adelante, como te va a suceder en esta ocasión. Hoy es un día para sembrar, pero recogerás mucho.