Análisis de la comunicación no verbal del debate: un descontrolado Sánchez frente a un desapasionado Feijóo

Las diferentes opciones políticas apuestan por la máxima exposición mediática como estrategia electoral para el 23-J. Unos pocos minutos pueden ser suficientes para influir en los votantes, pero ¿qué nos transmiten sus gestos? Aquello que no se controla, que se escapa a la voluntad de los políticos.

La batalla dialéctica en este debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha comenzado con gesto relajado, ambos muy sonrientes, pero se filtra la alta tensión de ambos a través de su comunicación no verbal.

En Sánchez sorprende el temblor de sus manos (se aprecia muy bien si observamos sus pulgares cuando ilustra las palabras con sus gestos) y la aceleración de su discurso verbal, descontrola enseguida su tono y las pausas en sus intervenciones. Error de comunicación importante, ya que proyecta inseguridad, nerviosismo e inestabilidad emocional (su estado le lleva incluso a desatender por completo a los moderadores). Además, utiliza la risa de forma descontextualizada, como mecanismo de defensa ante los reproches y las réplicas de su oponente, de este modo, su cerebro se protege de la ansiedad cuando ésta resulta abrumadora, es un acto involuntario pero incoherente que no favorece su imagen.

Feijóo, por su parte, se muestra más respetuoso y sosegado en las formas, pero su estrés se revela en un gesto que repite constantemente durante todo el debate casi como un tic: saca la lengua para humedecerse los labios, tiene la boca seca, uno de los signos más visibles de la ansiedad. Y, en general, muestra escasez de intensidad emocional, a la audiencia más racional le puede gustar su estilo, si bien es cierto que la emoción es la vía que moviliza la acción, que remueve opiniones y creencias y hace que las ideas se graben en la memoria de una audiencia.

Resultado no verbal del debate: la razón fría de Feijóo se impone a la emoción desbordada de Sánchez. Asistimos a dos estilos de comunicación verbal y no verbal totalmente opuestos. Realmente, en cuanto a emociones y afectos, uno se pasa y el otro no llega...