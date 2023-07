Que ha sido de Nieves Álvarez, la modelo que presenta 'Flash moda' y dio los puntos de España en Eurovisión

Nieves Álvarez es una de las modelos que más representan a España a nivel internacional. Desde los años 90 desfila en prestigiosas pasarelas y aparece en las revistas y marcas más importantes. Además, esta profesión le ha permitido dar el salto como presentadora de televisión.

Y es que la modelo quería estudiar Periodismo. Sin embargo, acabó matriculándose en Ciencias Políticas. Finalmente, abandonó la carrera por imposibilidad de compaginar su vida sobre las pasarelas con los estudios.

Un cazatalentos la convenció para que se presentara a unas pruebas como modelo de pasarela. Días después del encuentro, era elegida como extra para una película que se rodó en una discoteca. Tras esto, un fotógrafo amigo de la familia le hizo una sesión de fotos que acabó publicada en una revista que explicaba cómo convertirse en modelo.

Así, su carrera de modelaje empezó en 1992, cuando quedó finalista del concurso Elite Look of the Year junto a Eugenia Silva, convirtiéndose así en una de las modelos españolas más reconocidas a nivel internacional.

De ahí saltó a llamar la atención de firmas de lujo en 1994, como Yves Saint Laurent, que la convirtió en su musa. Ese mismo año también desfiló para Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Gianfranco Ferré, Christian Lacroix y Giorgio Armani, entre otras, convirtiéndose en una destacada modelo.

'Flash moda', el programa presentado por Álvarez

En 2012, TVE le da la oportunidad de presentar el programa que comenzó a llamarse Solo moda, que en 2014 cambió su nombre a Flash moda. Este espacio acerca las tendencias y actualidad del mundo de la moda a los espectadores.

La modelo cumplió así su sueño de la infancia, pues, según ha contado ella, se sentaba de pequeña en el salón de casa con gesto serio y presentando un telediario.

Su vinculación con la televisión pública le hizo saltar en 2017 a dar los puntos de la votación de España en El Festival de la Canción de Eurovisión. En este puesto se mantuvo hasta 2022, y ha sido sustituida por Ruth Lorenzo.

Por otro lado, Nieves Álvarez entregó un galardón en los Premios Goya de 2017. Además, la modelo ha ganado relevancia en alfombras rojas muy destacadas, como la del Festival de Cannes o la Mostra de Venecia.

Nieves Álvarez, pionera en hablar sobre la anorexia

La presentadora fue de las primeras en hablar del problema de salud de la anorexia que afrontaban en su profesión. De hecho, lo hizo a través de su libro Yo vencí la anorexia. En él, explicaba su complicada infancia liando con esta enfermedad.

La vida personal de la modelo

Nieves Álvarez estuvo casada con Marco Severini, fotógrafo italiano, entre 2002 y 2015, y con él tuvo tres hijos: Adriano, Brando y Bianca. Tras una separación amistosa entre ambos, se ha relacionado a la modelo con compañeros de la industria.

De hecho, la modelo tuvo un romance con el modelo y actor Andrés Velencoso. En 2018 empezó a salir con Nicolas Saad Rionda, un empresario mexicano con el que estuvo alrededor de un año, y en 2020 fue fotografiada con Manuel Broseta en Ibiza.

La última pareja que se le conoce a Álvarez es Bill Saad, con quien comenzó en 2021, y a principios de este 2023 se les vio disfrutando de vacaciones juntos.