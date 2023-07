La confusa felicitación de cumpleaños de Sonsoles Ónega a Vicente Vallés: "Alsina a veces cuenta 'fakes'"

Ana Pastor y Vicente Vallés moderarán el único debate cara a cara de los dos líderes políticos principales: el presidente del gobierno Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoó, el cabeza de lista del Partido Popular.

Unas horas antes del evento, Y ahora Sonsoles ha conectado con los periodistas que protagonizarán el debate, y la conductora del magacín ha metido la pata.

"Vicente, que ha dicho Carlos Alsina que es tu cumple, así que te tengo que felicitar", le saludaba Ónega desde el magacín de tardes. Al otro lado de la conexión, tanto el aludido como su compañera, Ana Pastor, se han reído.

"Pues ya empezamos mal. He recibido unas cuantas felicitaciones, pero son un poco prematuras", ha contestado Vallés. "Yo las agradezco todas y me doy felicitado para cuando realmente cumpla años".

"Muchas gracias a todos, y lo que voy a hacer es celebrarlo dos veces: hoy y el día que verdaderamente cumpla años, que lo voy a mantener en secreto", ha explicado el presentador.

Sus palabras han pillado por sorpresa a Sonsoles Ónega y a todo el plató. "Yo también le he felicitado esta mañana y no era", ha confesado la propia Ana Pastor.

Pese a que en internet se puede leer que el presentador nació el 10 de julio de 1963, lo cierto es que el periodista no ha desvelado el día de su cumpleaños, y tampoco ha corregido a su compañera cuando se ha disculpado: "No me he dado cuenta de que era una fake, así que Alsina a veces cuenta fakes".