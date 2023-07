Quién es Valle Aguilón, la joven presentadora del tiempo que ha fichado como reportera en 'Así es la vida'

Valle Aguillón es una presentadora del tiempo que ha fichado por Telecinco, concretamente por el programa veraniego Así es la vida, presentado por Sandra Barneda.

La comunicadora comenzó en la profesión como redactora en Atresmedia, donde realizó sus prácticas mientras estudiaba Periodismo en 2017, tal y como expone en su Linkedin.

La faceta de redactora la desarrolló en Telemadrid, concretamente en Madrid directo, donde estuvo trabajando casi dos años. Sin embargo, dos años después, Valle volvió al grupo Atresmedia, donde se fue haciendo un hueco.

Valle Aguilón en 'Más vale tarde'. Atresmedia

Además de trabajar detrás de las cámaras, a Aguilón se la fue viendo poco a poco también dando la cara en reportajes sobre climatología, concretamente en el programa Estación La sexta. También se la ha podido ver en programas como Más vale tarde, de la misma cadena.

Sin embargo, como presentadora del tiempo ha destacado en Telemadrid, donde volvió en 2020. Y su labor viene detallada por ella misma en su perfil de Linkedin: "No pasa una borrasca sin que yo me entere. Vamos, que me encargo de la información del tiempo".

"Aparte, tengo ideas, a veces demasiadas, pero suelen gustar... y las plasmo en forma de vídeo o reportaje", explica la periodista. Por ejemplo, ha dado la previsión meteorológica en el programa Juntos de la cadena madrileña.

Ahora, al menos este verano, Valle Aguilón se pone delante de las cámaras del programa Así es la vida, donde se la puede ver en distintos rincones de la geografía española informando sobre la actualidad.