El emotivo reencuentro de Marta López con Kiko Hernández y Fran Antón: "Me lo dicen hace unos meses y no doy crédito"

Kiko Hernández y Fran Antón se encuentran centrados al completo en preparar su inminente boda. Pero, antes de ello, han visitado Madrid para acudir a un evento muy especial, el aniversario del bingo Las Vegas.

Allí, la pareja pudieron encontrarse con una persona muy importante, Marta López. Un reencuentro que ha sido celebrado por todos sus seguidores. Y es que si bien hace unos meses los dos colaboradores de Sálvame parecían decirse adiós para siempre, ahora vuelven a verse unidos.

"Me lo dicen hace unos meses y no doy crédito. Una fotografía que lo dice todo con Fran Antón, Marta López y Patricia Ledesma", ha escrito Kiko en su perfil de Instagram demostrando que todos los problemas entre ellos se han solucionado. "Ellos forman parte de mi vida. Son mi vida. Gracias por una noche perfecta".

Marta, por su lado, no solo comentaba "os quiero pareja", sino que también ha compartido la publicación en su cuenta. "Me he dado cuenta de que no te he perdido, he ganado un 'cuñao'. Os quiero", ha escrito dando a entender la buena relación que tiene con Fran.

La amistad entre Kiko Hernández y Marta López ha vuelto con más fuerza si cabe. Y es que entre ellos había más de 20 años de historia que, en los últimos años, se había visto muy afectada por la amistad del colaborador con Rocío Carrasco. "Para mí, Kiko no ha sido mi amigo, ha sido mi hermano y parte de mi vida" llegó a asegurar Marta en el plató de Salvame.

'Storie' de Marta López. martalopeztv/ INSTAGRAM

Ahora, todos sus pensamientos están puestos en el próximo 16 de septiembre. Ese día Marta López viajará a Melilla para ser testigo de la boda de su amigo y Fran Antón. Una celebración que promete reunir a la mayoría de los que fueran colaboradores del extinto programa de Telecinco.