Soraya Arnelas ha presentado su nuevo single, La botella, en Así es la vida. La cantante se ha quedado a hablar con Sandra Barneda tras su actuación, y la presentadora le ha preguntado por su opinión sobre que David Bisbal reniegue de su pasado con Chenoa en el documental que está preparando sobre su vida.

"Hasta para eso hay que saber tener mano izquierda, porque se puede pasar por encima de las cosas, sin rascar mucho, pero uno tiene que estar orgulloso de las personas de su vida y de lo que ha vivido, porque somos resultado de nuestras acciones", ha opinado la cantante.

Aun así, ha lanzado: "Habría que saber qué tipo de documental está haciendo". La presentadora le ha explicado que es una pieza audiovisual sobre su carrera musical, a lo que la cantante ha respondido de nuevo sobre que obvie dicha etapa: "A mí no me parece bien, yo no lo hubiera hecho, pero es el documental de David Bisbal, no el mío".

Por esta misma línea, ha opinado sobre cómo cree que habría actuado Chenoa: "Si el caso hubiera sido contrario, ella no hubiese renegado de nada. Soy su amiga, la conozco perfectamente, y está orgullosa de lo bueno y lo malo de su vida".

"Ella nunca hubiese bloqueado a nadie de su vida ni de su documental", ha defendido Arnelas. "Que recapacite un poco. Hay que hacer un repaso, aunque sea muy por encima de lo que ha sido tu vida", le ha pedido la cantante a Bisbal desde el programa de Telecinco,