Reyes Romero (Vox): "Sevilla ha sido durante 37 años el vagón de cola de España en inversiones"

La vicepresidenta de Vox y cabeza de lista de la formación por la provincia de Sevilla en las próximas elecciones generales del 23 de julio, Reyes Romero, se muestra confiada en que Santiago Abascal "llegará a la Moncloa" para ser presidente del Gobierno. Ese, dice, es su objetivo, aunque "luego los ciudadanos decidirán". En cuanto a las prioridades de Sevilla lo tiene claro: "infraestructuras, la seguridad y el mundo rural".

Reyes Romero Vilches Marchena, 1967 Es vicepresidenta de Vox y, hasta la convocatoria de las elecciones generales, diputada por Sevilla en el Congreso de los Diputados desde 2019. La de Vox ha sido su primera incursión en la política, en la que se ha involucrado, como dice en sus redes sociales, por "patriotismo y una cuestión de conciencia".

Según algunas encuestas, Sumar está ganando terreno y podría incluso superar a Vox como tercera fuerza en el Congreso. ¿Qué valoración hace?Nunca hemos creído mucho en las encuestas porque siempre nos dan por debajo de los resultados reales. Nuestra única encuesta es la de calle, la que vemos en los actos de nuestros dirigentes nacionales. Estamos viendo cómo Santiago Abascal llena las plazas de cada ciudad donde se están haciendo actos. Y eso, creo, es lo que vamos a ver el 23 de julio cuando los españoles depositen su voto en la urna. Esas son las únicas encuestas en las que nosotros creemos.

Si el PP gana las elecciones pero les necesitan para gobernar. ¿Qué exigirán a Feijóo para darle su apoyo?Nosotros siempre tenemos la mano tendida para intentar revertir la situación a la que nos han llevado durante tantos años el PP y el PSOE, que son los que han estado gobernando. Unos han implantado estas políticas y otros lo han consentido. Lo único que queremos es que se respete el voto que decidan los españoles. Eso es lo único que no queremos traicionar. Somos un partido que tenemos las cosas muy claras y difícilmente vamos a engañar a los votantes. Una vez que metan el voto en la urna, saben lo que están votando.

Pero le insisto, ¿exigirán entrar en cualquier caso en el Gobierno o hay un número de escaños por debajo del cual no lo harán? Feijóo ha afirmado que con 160 escaños podrá gobernar en solitario.Eso son cosas que no se entienden. Tenemos que esperar a ver qué deciden los ciudadanos porque los votos son de ellos, no de los partidos políticos. Y una vez que veamos el apoyo que tenemos, decidiremos. Lo que sí tenemos claro es que si nos dan la oportunidad de entrar en el Gobierno no lo vamos a rechazar, porque es la única manera que tenemos de conseguir cambiar las políticas socialcomunistas nefastas para España.

¿Están satisfechos con los pactos que han alcanzado hasta ahora en España con el PP?Sí, estamos muy contentos de haber entrado en el Gobierno de Castilla y León y recientemente en el de Valencia y Extremadura. Y también poder revertir las políticas lingüísticas de Baleares. Valoramos los pactos muy positivamente porque es la única manera de que los ciudadanos vean que somos capaces de cambiar estas políticas que están perjudicando a la sociedad española en todos los sentidos.

¿Puede concretar?Tenemos la familia destruida. Y nosotros abogamos por una familia fuerte como célula básica de la sociedad, y en eso estamos. Estamos por ayudar a nuestros empresarios, a los emprendedores, que son realmente los que generan puestos de trabajo. Quitarles todo tipo de burocracia innecesaria para que puedan generar puestos de empleo y tener riqueza.

Reyes Romero, durante la entrevista en la sede de Vox en Sevilla. Jaime Martínez

¿Qué ha aprendido Vox desde su llegada a las instituciones en Andalucía en 2018?Precisamente lo que te comentaba antes. Que tenemos que formar parte de los gobiernos para poder revertir las políticas socialcomunistas y exigir siempre el respeto a nuestros votantes. Tenemos un programa muy claro y en eso se van a basar nuestras negociaciones.

¿Cree que Vox se equivocó al presentar a Macarena Olona como candidata en Andalucía en 2022?En aquel momento pensamos que era una buena opción y hemos visto con el tiempo que no. Pero eso no nos preocupa. Ahora mismo lo que queremos es llevar a Santiago Abascal a la Moncloa como presidente del Gobierno, que es el único que se presenta a estas elecciones por parte de nuestro partido. Es nuestro objetivo, luego los ciudadanos, con su voto, decidirán. Así que tenemos que mirar al futuro.

El 19-J en Andalucía, el PSOE agitó el fantasma del miedo a Vox y Moreno obtuvo mayoría absoluta. ¿Teme que pase lo mismo a nivel nacional?Lo que nos preocupa realmente es que algunos medios de comunicación estén diciendo mentiras sobre nosotros. Pero cuando la gente se acerca y habla cara a cara, casi todo el mundo conoce ya nuestras políticas. No somos un partido que vaya cambiando constantemente, desde que empezamos en 2014 hemos mantenido la misma línea y eso al final le llega al ciudadano y es lo que valora. Nos acusan de muchas cosas, de ser homófobos, xenófobos, de odiar a las mujeres. Pues solo te puedo decir que a mí me rodean muchas mujeres, como yo misma, que soy vicepresidenta nacional y soy una mujer. Somos el único partido que hemos presentado iniciativas para que los maltratadores y los violadores cumplan las penas íntegras. Ya me dirás si somos el partido que va contra las mujeres. En cambio, otros partidos que se arrogan el ser los defensores de la mujer han permitido que tantos violadores y tantos delincuentes sexuales estén en la calle.

Se presenta usted por Sevilla, una de las provincias españolas que menos inversiones ha recibido del Gobierno en los últimos años. ¿Cómo lo valora?No entendemos por qué durante 37 años hemos sido el vagón de cola de toda España en inversiones. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los órganos competentes. Somos la provincia con esta envergadura y esta población que ha recibido menos inversión. Y tenemos que tener infraestructuras e inversiones, porque vemos cómo otras capitales de nuestro entorno han crecido precisamente por esas inversiones en infraestructuras. Desde luego, si llegamos al Gobierno vamos a luchar para que esto se corrija.

Reyes Romero, cabeza de lista de Vox por la provincia de Sevilla en las elecciones generales del 23 de julio. Jaime Martínez

Hablamos sobre todo de infraestructuras de movilidad. Le pregunto en concreto por la SE-40. ¿Túneles o puente?Nosotros pensamos que lo que se había proyectado en un principio, que eran los túneles, era lo más adecuado y, en ese sentido, hemos presentado muchas iniciativas durante estos cuatro años, aunque lógicamente no nos hacen mucho caso todavía porque a lo mejor no tenemos la suficiente fuerza. Pero creo que estamos en el camino correcto y vamos a seguir reivindicando esta cuestión. Tampoco entendemos que una ciudad como la nuestra no tenga una red de metro completa. Ni entendemos que no se haya hecho ya una inversión para conectar el aeropuerto de una gran ciudad como Sevilla con la terminal del AVE. Es, como estamos viendo, una ciudad que requiere inversiones en infraestructuras, y lo llevamos denunciando durante estos cuatro años.

¿Cree que el metro se puede llevar hasta el Aljarafe, como demandan muchos ayuntamientos y la sociedad civil?Efectivamente, lo creemos conveniente porque hay muchas personas que trabajan en Sevilla capital y viven fuera por los altos precios de la vivienda en la ciudad. Hemos hecho algunas visitas al área metropolitana y hemos insistido en esta necesidad.

¿Hacen falta más Policías Nacionales en Sevilla?Parece ser que faltan 300 efectivos y no entendemos por qué tampoco se invierte en esto. Hemos preguntado en multitud de ocasiones y se nos dan respuestas evasivas, pero nunca se corrige. Necesitamos estos efectivos para tener más seguridad en las calles, porque cuando no la tienes, no tienes libertad para moverte. Es necesario acabar con toda esta delincuencia que estamos sufriendo. También con los los narcopisos, que perjudican a muchas personas. Hemos visitado algunos barrios muy humildes de Sevilla capital donde proliferan los narcopisos como esporas en las setas. Y es realmente muy preocupante porque afecta a todos los vecinos, muchos de ellos mayores, conectados a una bombona de oxígeno. Nos preocupamos muchísimo, el tema de la seguridad es primordial.

Me hablaba de barrios humildes. ¿Qué propone para que Sevilla deje de liderar el ranking de los barrios más pobres de España año tras año?Queremos mejorar la vida de todos los ciudadanos, también los de los barrios humildes, que precisamente son los que necesitan más ayuda, y por eso siempre estamos visitándolos. Vemos las necesidades que tienen, están abandonados, y tampoco tenemos efectivos policiales para que acudan a esas zonas. A lo mejor, donde hay más turismo hay más efectivos, pero los barrios humildes, que están más alejados del centro de la capital, se tienen muy abandonados. También hay que mejorar sus infraestructuras, la comunicación, las redes de saneamiento y de electricidad, que tienen muchos problemas.

Reyes Romero, durante la entrevista. Jaime Martínez

Los ciudadanos lo están pasando muy mal con la subida de los precios, de las hipotecas… ¿Qué medidas proponen para paliar a corto plazo esta situación?Nosotros no somos partidarios de las paguitas. Sí de las ayudas puntuales, pero no como una cosa que se tenga que dar siempre. Las personas que lo necesiten, sí tienen que tener una ayuda, pero las que pueden trabajar lo que necesitan es que se produzcan las mejoras para poder generar empleo y riqueza. Bajando los impuestos, reduciendo la burocracia para que los emprendedores tengan seguridad de todo tipo, porque como te he comentado antes, son los que generan los puestos de trabajo y la riqueza. Ahora mismo hay muchísima gente desempleada precisamente porque es muy difícil emprender cualquier negocio. Y contratar a otras personas para tu negocio es muy complicado, no se atreven por todos los impuestos que tienen que pagar y no les merece la pena. Porque es que pagamos muchísimos impuestos innecesarios, muchos duplicados. También hay personas que ni siquiera pueden heredar de su familiar fallecido. Son cosas absurdas que nosotros pretendemos mejorar.

Su política fiscal, por tanto, pasa por la bajada de impuestos.Sí, rebaja fiscal. Nosotros tenemos unas políticas que realmente ya son conocidas por la mayoría de los españoles. No somos un partido que cambie según la región donde te muevas, sino que tenemos unas políticas nacionales, a diferencia de otros partidos, como hemos visto por ejemplo en las negociaciones en Extremadura. Nuestras propuestas son las mismas en Valencia que en Extremadura. Pero hay partidos que dependiendo del sitio donde se encuentren defienden una cosa u otra. Nosotros somos muy fáciles de entender con la oportunidad que nos dan los medios de comunicación. Algunos sí que nos dan cabida y nos dejan expresarnos y proponer nuestras ideas, pero hay otros que tergiversan totalmente. Y contra eso tenemos que luchar también.

Pero cada provincia tiene sus propias carencias y necesidades. Le pregunto en concreto por la de Sevilla. ¿Cuáles diría que son las prioridades actualmente?Mejorar las infraestructuras y la seguridad, que es muy importante, sobre todo en una ciudad como Sevilla, que vive mucho del turismo. Y si la gente ve que aquí tenemos inseguridad, va a dejar de venir. También tenemos una provincia que es muy rural, muy agrícola, y desde luego esto es una cosa muy nacional que también estamos defendiendo. A mí me preocupa especialmente porque yo soy de campo y me he criado allí. No podemos consentir que a nuestros agricultores se les esté machacando con determinadas políticas, exigiéndoles el uso de productos fitosanitarios, por ejemplo. Tenemos en la provincia muchísimos ejemplos. Hemos visitado muchas empresas, cooperativas y pequeños explotadores que van a tener que dejar de producir por la cantidad de impedimentos que se les pone y que les están arruinando.

Me hablaba del turismo. ¿Cree que hay que diversificar el tejido productivo de la provincia?Tenemos también la agricultura y la ganadería, que están siendo atacadas por la Agenda 2030. Todo el sector agrícola está muy afectado, todos nos muestran su preocupación. Y son personas que tradicionalmente votaban a la izquierda y ahora entienden que nosotros somos el único partido que puede cambiar estas políticas que les afectan directamente. Quizás por eso estamos teniendo tanto apoyo del mundo rural, de los cazadores, agricultores y ganaderos. Están viendo que nosotros somos los únicos que defendemos sus intereses.

Juanma Moreno defiende que Andalucía ha salido del vagón de cola en lo que a economía se refiere. ¿Está de acuerdo?Lo primero que tendría que decir es que gracias a Vox ellos llegaron al Gobierno, con el peor resultado de su historia. Esa es la pura realidad. Si no hubiese sido por nuestra existencia, quizás no lo habrían hecho. Ahora tiene mayoría absoluta y vamos a tener cuatro años por delante para ver qué políticas son realmente las que hacen, porque aquí no es cuestión de cambiar sillones, es cuestión de cambiar políticas. Las políticas socialcomunistas que están arruinando a nuestra nación. Eso es lo que nosotros vamos a revertir y esperemos tener la suficiente fuerza para conseguirlo. Nuestro objetivo es llevar a Santiago Abascal a la Moncloa. Y después, cuando llegue el momento, ya veremos qué fuerza realmente nos dan los españoles.