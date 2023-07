Cosas del mundo de hoy en diez puntos.

1. Atención: escasa, solicitada, requerida por infinitos estímulos. Se podría crear un PIB de atención individual (o ya existe y nos lo miden). La atención es siempre dinero/tiempo, aunque a veces no sepamos cómo se hace la conversión… ni quién la hace. (Lo que no es dinero no existe; tiempo es una variable de dinero, deuda, intereses, renta, futuros, derivados…).

2. Mundo incomprensible. Si fuera inteligible se podría predecir. Aun así hemos avanzado mucho. Un libro chulo es Las 17 ecuaciones que cambiaron el mundo, de Ian Stewart.

3. Presión para cambiar. Para adaptarnos y sobrevivir / prosperar. La gestión de la atención es el núcleo vital. Ya que no podemos imaginar otro sistema, imaginemos otro yo. Otros yoes. (El libro Has de cambiar tu vida, de Peter Sloterdijk: el título es un verso de Rilke del poema El torso de Apolo). Gimnasio, fe puntual, atención a lo que cambia. Lo único que permanece es el tatuaje, lo que explica su éxito.

4. Crear o reciclar contenidos de calidad. Lo que dijo García Márquez: "Escribo para que me quieran". Para que nos atiendan y podamos existir en los demás (Punto 1, PIB de Atención Individual). Crear, reenviar, apropiarnos o reaprovechar. Ejemplo: quien cuenta el diálogo que ha improvisado el implacable vendedor telefónico, actividad ahora prohibida por ley en España y por eso mismo más persistente. Reaprovechar el spam.

5. Identidades múltiples de quita y pon. Lo que nos define, aparte del tatuaje, es cierta continuidad homeostática, topológica. Hasta los recuerdos son variables. El 'conócete a ti mismo' clásico ya no vale: si estás atento a los cambios, ya has cambiado. El lema es edítate a ti mismo. Cambio de género, cambio de sexo, cambio de yoes. Inmersión en el mundo que se deshace. La peli es John Wick 4. Los golpes, el entrenamiento, la tensión, coreografía extrema, desviar las balas.

6. El Sistema funciona. Al ser incomprensible (Punto 2) no sabemos cómo lo hace, pero se regenera y lo aprovecha todo. El Sistema puede ser el capitalismo financiero con globalización (se ha frenado un poco por geoestrategia de bloques, pero cada cual es global y siente el mundo como su piel, con microplásticos y 45º). El sistema, siempre al filo del crack, es sólido, incuestionable, temerario. Recicla y revende sus propias críticas: sus errores y fallos son negocio. (El ensayo Cómo nos hicimos posmodernos. Todo a todas horas, en todas partes, de Stuart Jeffries, y la web Visual Capitalism).

7. Admitimos el Gran Hermano: control total de nuestra vida en dispositivos, redes, cámaras omnipresentes, satélites, telecomunicaciones… Pegasus. Pienso lo que me sugiere el grupo Wagner (u otra agencia subcontratada similar). La cámara de eco, las injerencias de Pallantir/Facebook en Brexit, elecciones USA, etc. Meta lanza un 'twitter' para revender almas en la triada Facebook, Instagram, Whatsapp; en Europa no funciona porque la UE ha puesto normas y no les compensa. Ya todos tus contactos tienen Telegram, pero nadie lo usa. Una IA podría empalmar todas las secuencias en las que aparece una persona, todas sus interacciones y crear una secuencia completa de una vida. Quizá ya lo hacen.

8. Dinero digital. Metafísica absoluta, apuntes en la nube, valor universal. La Unión Europea anuncia su euro digital. Datos e IA. La IA se aplica primero a las armas y al dinero. Lo que vemos y manejamos de IA son flecos, nos dejan enredar con demos para entrenarla.

9. Deuda: la deuda pública es lo único que une a la ciudadanía polarizada. El único vínculo que define a cada país. Lo demás está en discusión, la deuda es una cifra ante el mundo. Y la prima de riesgo. Y el déficit.

10. Carpe diem a largo plazo.