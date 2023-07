La madre de Beyoncé, víctima de un gran robo en su casa de dinero y joyas

Aún no se sabe cómo ocurrió, pero la familia de Beyoncé ha pasado de una increíble felicidad por la boda de la suegra de la cantante, Gloria Carter, madre de Jay-Z, con su novia de toda la vida, Roxanne Wiltshire, hace algo más de una semana, a una tremenda tristeza y miedo por un increíble robo en la casa de Tina Knowles, madre de la artista.

Según fuentes policiales le han contado al portal de noticias TMZ, unos ladrones han entrado en la vivienda de Tina, de 69 años, en el área metropolitana de Los Ángeles y han protagonizado un golpe de siete cifras entre el monto de dinero que se han llevado y varias joyas de gran valor.

Han explicado dichos informantes del cuerpo policial que el robo se hubo de producir el pasado miércoles o, quizá algo antes, y que los ladrones consiguieron llevarse con ellos una de las cajas fuertes de Tina que contenía más de un millón de dólares en efectivo, a lo que hay que sumar multitud de alhajas.

Fue precisamente el miércoles por la mañana cuando uno de los miembros del equipo de seguridad de la madre de la cantante de 41 años se pasó por la casa y descubrió que faltaba una de las cajas fuertes, si bien hay que añadir que Tina no se encontraba en la vivienda cuando tuvo lugar el incidente, por lo que no hay testigos y no se sabe cómo tuvo lugar el golpe.

Tina Knowles' Home Hit By Burglars, Million in Cash and Jewelry Stolen https://t.co/lK3ujKu5MS — TMZ (@TMZ) July 9, 2023

Por ahora, los policías encargados del caso están buscando vídeos de las cámaras de vigilancia de la zona y hablando con algunos de los vecinos de Tina por si hallasen alguna pista, dado que hasta el momento no han encontrado nada sólido con lo que seguir el rastro de los ladrones, más allá de otro incidente que se produjo el pasado mes de abirl, cuando un hombre fue arrestado en las afueras de la casa de Tina tras ocasionar algunos daños menores a su buzón al arrojarle piedras.