Julio Iglesias Jr y Ana Boyer pasan del 'brunch' postboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva y hacen su propio plan alternativo

El Hotel Ritz de Madrid volvía a protagonizar una de las escenas de la icónica boda entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó que tenía lugar este fin de semana. Sin darse por satisfechos ante tal cúmulo de acontecimientos, los recién casados ponían punto final al evento con un íntimo brunch en el lujoso hotel donde se había celebrado la preboda.

Algo que resultó especialmente llamativo fue la ausencia de los hermanos de la marquesa a la postboda. No obstante, se dejaron ver otros rostros como las mejores amigas de la marquesa; Casilda y Anita Finat, Huga Rey y Andrea Gómez Acebo-Finat entre otras. También acudieron otras personalidades de parte del novio, como sus hermanos Alejandra y Jaime Onieva o los amigos del empresario, apodados como Los Curris. Entre estos figuraban Yago Antón y Christian Flórez junto a su prometida Luisa Bergel que también tiene relación de amistad con la novia.

Julio José Iglesias y Ana Boyer tenían planes alternativos al brunch que organizaba su hermana recién casada, según publicaban en redes. Al parecer ambos decidieron pasar el día acompañando a la familia que había viajado días antes desde Filipinas para acudir a la boda de Tamara e Íñigo. "My filipino side of the family in da house" -"La parte filipina de mi familia está en casa", publicaba en un storie de Instagram Julio Iglesias, acompañando a una foto familiar en la que aparecía, entre otros, su primo Álvaro Castillejo Preysler desde el porche de la mansión de Isabel Preysler en Puerta del Hierro. Desde la imagen se puede apreciar la piscina de 'la reina de corazones' de fondo.

Julio José Iglesias Jr. junto a su familia. @juliojrofficial / Instagram

Tampoco ha querido pasar desapercibida por redes sociales Ana Boyer, que quiso confirmar su presencia en la mansión Preysler posando con su hermano en otra storie de Instagram. "Post wedding plan @juliojrofficial" - "Plan de postboda", titulaba Ana al selfie que posteaba junto al cantante. Además, la hermana de la novia, posaba en otra foto de stories con Fernando Verdasco, su chico, mostrando el ibicenco look que lucía, lejos del brunch que protagonizaban en el Ritz los recién casados.