El giro de Kiko Hernández: de no hablar de su vida privada a contar cada segundo que pasa junto a Fran Antón

Así ha sido el cambio radical del colaborador de televisión. De mantenerse completamente hermético a anunciar el enlace con el actor Fran Antón a sus compañeros de Sálvame para después contar cada segundo que pasa con su prometido. Una boda que tendrá lugar el 16 de septiembre en Melilla, según desveló el televisivo. Y es que tras varios rumores que confirmaban que la celebración ya se había producido, Kiko Hernández se vio obligado a negarlos y a dar la gran noticia.

La noticia de que su matrimonio ya se había producido, hizo que Kiko se mostrase molesto en aquel momento:"Casarse es un motivo de alegría y yo siempre estoy contento". Y es que el televisivo, reacio a contar su vida sentimental y familiar, dejó entrever que esas no habían sido las formas con las que le hubiese gustado difundir la primicia de su casamiento:"Hoy estoy un poco raro. Hay cosas de mi vida que comparto y otras que no. Lo decido yo porque es mi vida. Con mi vida hago lo que me da la gana". Fiel a su cadena, el integrante de Sálvame añadió tajante: "Podría haber hecho una exclusiva y llevarme 40.000 euros, pero me debo a mi programa".

Sus compañeros de Telecinco, al principio dolidos por creer que no habían sido invitados a la boda, pronto mostraron sus muestras de afecto con el colaborador. “Nunca te había visto tan feliz y te lo mereces” comentó Marta López. Los colaboradores rompieron en lágrimas y es que tras anunciar recientemente que el final del programa sería el próximo 23 de julio, los televisivos tienen los sentimientos a flor de piel.

Esta fue la segunda vez que Kiko se pronuncia públicamente sobre su vida privada. La primera había sido cuando anunció el nacimiento de sus hijas Alba y Jimena, que llegaron al mundo mediante gestación subrogada. A pesar de ello, ha decidido exponer mediante redes sociales lo feliz que se encuentra en su nueva relación, lo que hace meses era impensable. Kiko quiere exhibir al mundo lo enamorado que está de Fran Antón y le dedica a su futuro marido publicaciones de Instagram con emotivas frases como la de este reciente post: "Da lo mismo si en París, Madrid, Nueva York, Buenos Aires, Londres, Dublín… en cualquier parte siempre serás mi persona favorita @franantonlopez".

No solo las publicaciones en redes han sido testigos del cambio radical que ha dado Kiko. El colaborador dedicó un programa entero en Sálvame Deluxe para revelar los detalles de su relación. Las preguntas de la presentadora, María Patiño, no dejaron indiferente a Kiko, que habló sin tapujos sobre los inicios del enamoramiento con el actor. La pareja se conoció en una obra de teatro. Ambos decidieron llevar a la vida real el romance que protagonizaban en la representación. "En la obra nos dábamos un beso y el día que dijimos que se acabó, el beso duró una eternidad", comentaba el televisivo, dejando claro que él fue quien dio "el primer paso".