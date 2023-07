Del pleno empleo a 22 millones de ocupados: ¿Son viables las promesas electorales en materia laboral?

Presentarse a las elecciones prometiendo reducir la tasa de paro a tal porcentaje o crear tantos millones de empleos durante la legislatura es todo un clásico de la política española. Algo lógico en el país con más paro de toda la UE y en el que el desempleo ha sido tradicionalmente una de las principales preocupaciones de los españoles. Por supuesto, la próxima cita electoral del 23 de julio no iba a ser una excepción.

Desde el PSOE, el presidente y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, prometió la semana pasada alcanzar el "pleno empleo" en la próxima legislatura, reduciendo la tasa de paro al 8%. Un objetivo que Yolanda Díaz, de la coalición Sumar, rebaja incluso hasta el 7%. Por su parte, en el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que el número de personas ocupadas alcanzará los 22 millones si gobierna. Solo Vox se ha quedado fuera de esta quiniela laboral.

Conocidas las propuestas, la pregunta ahora es si estos planteamientos tienen sentido más allá del papel. Los expertos consultados por 20minutos coinciden en que son objetivos muy ambiciosos y recuerdan que las cifras de empleo nunca dependen por completo de la acción del Gobierno. Las crisis y las expansiones económicas llevan sus propios tiempos, que no tienen por qué coincidir con las legislaturas.

Pleno empleo: sin precedentes desde la burbuja

El objetivo del pleno empleo —es decir, que toda persona que desee trabajar tenga un empleo— es, probablemente, el más ambicioso. Los precedentes históricos son escasos y la gran bolsa de parados de larga duración dificultan una meta que los analistas ven lejana en sus previsiones.

La última vez que España tuvo una tasa de paro del 8% fue en el segundo trimestre de 2007. En aquel momento, España estaba construyendo más vivienda que el Reino Unido, Italia y Francia juntas, rememora, Carlos Victoria, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y consultor especializado en empleo y protección social. "Solo bajamos del 8% en un momento de sobrecalentamiento de la economía que no era sostenible. A mí, dar la cifra del 8% como algo estándar me parece aventurado", señala. "No tenemos experiencia con que una tasa del 8% haya sido de equilibrio, ni sostenida", agrega.

Para que España alcanzara una tasa del 8% como la que plantea Sánchez, el paro tendría que reducirse a razón de 1,05 puntos al año (1,3 puntos en el caso de Sumar). Estamos hablando de 250.000 desempleados menos cada año (300.000 para alcanzar la promesa de Díaz) y eso suponiendo que la población activa no aumentara en ese periodo. Esto último, además, es altamente improbable. En tiempos de expansión, muchas personas que estaban inactivas se lanzan a buscar trabajo. De esta forma, vuelven a formar parte de la población activa, pero como parados, lo que hace que bajar la tasa de paro sea más difícil que aumentar el número de afiliados.

Esto explica por qué España tiene cifras sin precedentes de afiliación a la Seguridad Social y a la vez una tasa de paro alta, que ronda todavía el 13%. "Cuando se crean un millón de puestos de trabajo, el paro no se reduce en un millón de personas", resume Raül Segarra, estadístico especializado en mercado laboral. "En las previsiones económicas, aun cuando apuntan a un crecimiento del empleo importante, la reducción de la tasa de paro no es proporcional", agrega.

Precisamente, las proyecciones macroeconómicas apuntan a que será difícil alcanzar esa meta del 7 o el 8%. La Airef sitúa la tasa media de paro por encima del 11% todavía en 2026, mientras que el Banco de España la coloca en el 11,3% en 2025. El propio Programa de Estabilidad elaborado por el Gobierno y remitido a Bruselas el pasado marzo sitúa la tasa de paro en 2026 en el 9,8%.

22 millones de afiliados

La meta que se ha planteado Feijóo parece, en comparación, algo más asequible. En primer lugar, porque para lograr esos 22 millones de empleos en 2027 bastaría con que la afiliación a la Seguridad Social siguiera creciendo al mismo ritmo que lo ha hecho en los últimos once años. Esto ha llevado al PSOE a tachar de "muy poco ambicioso" el planteamiento de los populares.

Actualmente, 1,1 millones de empleos es lo que separa al PP de su meta. Con que se crearan 275.000 puestos de trabajo cada año de la legislatura sería suficiente para alcanzar el objetivo. Esta cifra es inferior la media de la recuperación de la gran recesión (unos 300.000 al año) y el promedio desde la pandemia (medio millón).

Sin embargo, alcanzar ese objetivo tampoco será fácil. Conviene recordar que Rajoy no fue capaz de cumplir su promesa de 20 millones de empleos para 2019 con la que se presentó a las generales de 2015. Además, los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social apuntan a que la creación de empleo ya se está frenando.

Además, aunque las previsiones de crecimiento de los grandes analistas apuntan a que el PIB español avanzará a un ritmo del 2% anual en los próximos años, están sometidas a enorme incertidumbre. La guerra, la inflación y el efecto de los altos tipos de interés son nubarrones en el horizonte que ya han llevado a la economía de la eurozona al estancamiento.

No obstante, el objetivo de populares y socialistas no tiene por qué ser incompatible. "Si consigues llegar a 22 millones, seguramente vas a bajar el paro al 8%", señala José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía y subdirector de la fundación Fedea. Este especialista sí ve factibles las metas que se plantean los partidos políticos, siempre y cuando se apliquen una serie de políticas.

Las claves para llegar a la meta

Para que se cumplan las promesas electorales de PP, PSOE y Sumar los expertos consultados coinciden en que es fundamental reducir el desacople que existe entre las habilidades que demanda el mercado laboral y lo que ofrecen los trabajadores. Para Carlos Victoria es crucial potenciar la Formación Profesional y el reciclaje profesional para que los trabajadores en sectores en declive puedan reubicarse en otros emergentes.

En este aspecto, también es importante el papel que juega el Estado en la reducción del desempleo a través de los servicios públicos de empleo. Raül Segarra cree que las políticas activas de empleo deberían evaluarse para adaptarlas mejor a la realidad del mercado laboral. Finalmente, Cónde-Ruiz apuesta por potenciar la contratación en origen para cubrir las vacantes que existen en algunos sectores para así generar más crecimiento y, con él, más empleo. También sostiene que rediseñar los subsidios públicos para hacerlos más compatibles con el trabajo podría contribuir a mejorar la situación.