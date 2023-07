Las palabras más repetidas en los programas electorales de cada partido

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y ya todas las formaciones políticas han presentado sus programas electorales, a través de los cuales trasladan a los españoles las ideas, propuestas y medidas que defienden de cara al 23-J.

Los documentos recogen las principales líneas de acción de los partidos, muy determinadas por la ideología de cada uno. Así, en cada programa se tratan las cuestiones que consideran más importantes, lo que a su vez conlleva emplear unas determinadas palabras más que otras.

Así lo ha puesto de manifiesto un pequeño análisis sobre las 100 palabras más utilizadas en cada programa, llevado a cabo por Marcelino Madrigal, experto en redes, tecnología e Inteligencia que comparte contenido a través de su perfil de Twitter @SoyMmadrigal.

"Para entretenerme he hecho un experimento que he llamado: Programa, Programa, Programa. He procesado los documentos con los programas, extraído las 100 palabras más usadas en cada uno de ellos y realizado una nube de palabras a modo de resumen", ha publicado en un tuit.

De esta forma, ha reunido y agrupado las palabras más repetidas por los cuatro grandes partidos candidatos a las elecciones (PSOE, PP, Vox y Sumar).

El primero en compartir ha sido el PSOE, en cuyo programa ha contado un total de 102.589 palabras, entre las que se puede deducir que algunas de las más utilizadas son: sector, transporte, social, futuro, crecimiento, España, digitalización, plásticos, movilidad comercio y climática, entre otras.

Después continúa el hilo con el Partido Popular, con un programa de 30.550 palabras y en cuya nube se pueden observar: España, propuestas, objetivos, servicio, país, economía, momento, talento, Administración, Gobierno, españoles, institucional y cooperación, entre otras.

En cuanto a Sumar, el experto ha analizado las 100.467 palabras de su programa electoral y en el recuento nos encontramos que las siguientes son de las más empleadas: empleo, precios, laboral, personas, salarios, tiempo, hogares, alquileres, portabilidad, trabajo empresas e información, entre otras.

Por último, al compartir los datos de Vox publica por error "27.076 Páginas 163 Palabras", cifras que estarían alternadas, por lo que correspondería a 27.076 palabras. En todo caso, las más utilizadas serían: españoles, competencias, España, ley/leyes, suprimiremos, igualdad, derechos, políticos o autonómico, entre otras.

V0x 27.076 Páginas 163 Palabras pic.twitter.com/bTbrKbKGG5 — mmadrigal (@SoyMmadrigal) July 8, 2023

Apartado de Economía y Empleo

Por otro lado, Madrigal también ha analizado las palabras más usadas en un caso concreto, el capítulo Economía y Empleo:

Aquí se observa que el partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo emplea más España, crecimiento, empresas desarrollo, economía, calidad, fondos, empleo, Europea, políticas, unión, sector, estabilidad, legislatura, Partido y Popular, ente otras.

En cambio, la formación liderada por Pedro Sánchez ha utilizado en más ocasiones Economía, España, empresas, social, permitido, políticas, inversión, empleo, autónomos, familias, digital, desigualdad, económica, internacionales y subida, entre otras.

Luego he intentado ir un poco más allá

Qué tal si se resume un tema en los 4 programa?

Bien , esta es la propuesta de los 4 en el capítulo Economía y Empleo

Para que comparen pic.twitter.com/eDCOinoBrO — mmadrigal (@SoyMmadrigal) July 8, 2023

En el mismo apartado del proyecto de Yolanda Díaz predominan las palabras empleo, personas, precios, laboral, tiempo, salario, debe, formación, tasa, hogares, hipotecas, políticas, alquileres, reparto, y empresas, entre otras.

Y en el partido de Santiago Abascal se puede leer que la que más se repite es trabajadores, seguida de otras como españoles, empresas, empleo, protección, laboral, reforma, autónomos, reforma, medidas, precariedad, inmigrantes, sindicatos o condiciones.