El alcalde de Málaga, intervenido quirúrgicamente por una arritmia cardíaca

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha desvelado este sábado que el pasado 29 de junio se sometió a una crioablación de venas pulmonares con el objetivo de tratar la fibrilación auricular para regular los latidos cardíacos.

De la Torre, de 80 años, ha explicado en su cuenta de la red social Facebook que la operación, realizada en el Hospital Regional de Málaga, es "una intervención sencilla, realizada mediante cateterismo, que se desarrolló con normalidad y éxito".

Ha precisado que esa noche durmió en el Hospital Materno Infantil y al día siguiente retomó su agenda institucional, en una jornada en la que tenía cuatro actos, entre ellos el pleno constituyente de la Diputación de Málaga y, por la tarde, un evento del PP con la participación de Juanma Moreno y Elías Bendodo.

El día posterior, 1 de julio, aunque se "encontraba perfectamente", permaneció en su casa "atendiendo llamadas y respondiendo mensajes para descansar y cumplir con las recomendaciones médicas", ha añadido el regidor. Sin embargo, en la tarde-noche de ese sábado participó en el campo de fútbol de El Romeral en una entrega de trofeos.

"Cuento esto ahora porque no he querido preocupar a nadie, empezando por mis familiares y amigos, y no deseo generar atención por cuestiones personales que nada tienen que ver con mis funciones como alcalde de Málaga", ha explicado De la Torre.

"Estoy muy bien y haberme sometido a este procedimiento me permite estar aún mejor: ya sabéis que me propongo caminar algo más por las mañanas y nadar con bastante mayor frecuencia, especialmente los fines de semana", ha agregado.

También ha expresado su agradecimiento al equipo del cardiólogo Gabriel Ballesteros y al personal del Hospital Regional de Málaga "por su excelente trato y profesionalidad". "En España tenemos, quizá, la mejor sanidad pública del mundo, porque tenemos, eso es seguro, el mejor personal sanitario del mundo", ha subrayado el regidor malagueño.

De la Torre, que revalidó el cargo tras conseguir en las elecciones del pasado 28 de mayo la mayoría absoluta, también fue hospitalizado en abril de 2020, en plena pandemia, por un hematoma subdural crónico del que fue intervenido con éxito.