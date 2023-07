Díaz promete en Valencia un nuevo modelo de financiación autonómica en el acto central de Sumar y Compromís para el 23-J

"La financiación autonómica es clave para la vida de la gente, significa escuelas sin barracones, sanidad con dignidad y dependencia, y hay que hablar de cambiar la financiación para que podamos mejorar la vida de los valencianos". Esa fue la promesa que hizo este sábado la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en el acto central en la Comunidad Valenciana de la coalición que lidera, que en ese territorio integra también a Compromís, cuyos logos y colores tuvieron el mismo peso que los de Sumar durante el acto.

El acto en Valencia de este sábado fue simbólico por varios motivos. El primero de ellos, que este 8 de julio se cumplía un año del multitudinario acto en el recinto Matadero de Madrid con el que Díaz dio el pistoletazo de salida a su "proceso de escucha", la gira que realizó por España antes de anunciar su candidatura a las elecciones generales. Y el segundo, que el Teatro Olympia de la capital valenciana que acogió el mitin de este sábado es la misma plaza en la que Díaz, hace año y medio, comenzó a perfilar su liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE con el acto de "otras políticas" que compartió con Mònica Oltra (hoy ausente y defenestrada), Mónica García, Fátima Hamed y Ada Colau.

La ausencia en ese mitin de las números uno y dos de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, fue la primera gran grieta por la que empezó a resquebrajarse la relación entre Díaz y el partido morado, que este sábado tampoco tuvo ningún representante sobre el escenario. Pero Sumar ha conseguido mantener una calma tensa desde hace unas semanas, y en el mitin el mensaje que trasladaron tanto los candidatos de Compromís como, especialmente, la líder de Sumar, tuvo un claro objetivo: escenificar que la coalición es la única opción para que haya un Gobierno "progresista" que sea "valiente".

El discurso de Díaz -precedido del de la número 1 por Valencia, la coportavoz de Compromís Águeda Micó, y por el número 4 por Madrid, Íñigo Errejón- tuvo una fuerte clave nacional. Pero, en la Comunitat Valenciana, Díaz aprovechó para reivindicar una de las demandas históricas de Compromís: la reforma de un sistema de financiación económica que, como recordó la candidata, convierte por mucho a la Comunitat Valenciana en la peor financiada de España, cuando su peso económico por habitante está en la media e incluso por debajo.

"El sistema de financiación ha caudcado hace 14 años, y ni el PP ni el PSOE quieren arreglar este problema porque tienen un alma centralista y una pulsión por la que todo lo deciden en Madrid", denunció Díaz en su discurso. Y se comprometió solemnemente a "garantizar la financiación adecuada de la Comunidad Valenciana ya", lo más pronto posible, en 2024. En la última legislatura, el Gobierno no dio ningún paso adelante para reformar el modelo de financiación, una asignatura siempre muy complicada porque debe negociarse con todas las comunidades.

La líder de Sumar reivindicó el tono de su campaña electoral presumiendo de que a su formación no se la conozca "por los insultos ni por el ruido, sino por nuestras propuestas, sencillas, serenas, tranquilas". "La política no va de ruido, no va de gritar mucho, sino de arreglar problemas y tender la mano", señaló Díaz, que sin embargo sí elevó la voz para hablar de las empresas energéticas, a quienes acusó de estar "forrando con beneficios obscenos". "Queremos que aporten a nuestro país y sufraguen los costes del Estado del bienestar", espetó la dirigente, que sostuvo que "no es justo que una peluquería, una librería o un pequeño autónomo tribute al 17,5% mientras los que más tienen lo hacen al 3,8%".

Díaz también deslizó un par de críticas expresas al PSOE a raíz del precio de los alquileres y de la edad de jubilación. "Hoy es imposible asumir el coste de alquiler" y, ante esa realidad, "la ley de vivienda ha llegado tarde y es insuficiente", espetó la vicepresidenta, que criticó, además, el "grave error" de los socialistas habiendo acabado con "el acuerdo para limitar las novaciones de los contratos del alquiler al 2%". Asimismo, Díaz espetó que Sumar no va a "permitir que una limpiadora o una aparadora siga trabajando a partir de los 65 años", en respuesta a las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que planteó hace unos días la necesidad de "abordar de forma serena" el debate de retrasar la jubilación a los 70 años como planteó el Círculo de Empresarios.