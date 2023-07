El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado este sábado que llevará al 'cara a cara' con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tendrá lugar el próximo lunes, el "hartazgo del sanchismo" y las "dificultades" a las que se enfrentan los hogares españoles.

Así lo ha indicado en un acto en Corrales del Vino (Zamora), donde también ha asegurado que, "probablemente", el líder del PSOE está preparando "insultos y descalificaciones" contra él. Feijóo ha afirmado que, en cambio, él que acudirá a ese debate con "propuestas y compromisos".

Rodeado de unas 350 personas -de los 960 habitantes según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2022-, y acorde a las cifras facilitadas por la organización, Feijóo ha explicado que si está en dicho municipio es porque quiere "estar con la gente".

Por ello, ha dado un paseo por las calles del pueblo acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lo que, a su juicio, se diferencia de la campaña de Sánchez consistente en "alejarse de la gente, no estar en los pueblos, no darle la mano a los ciudadanos y huir" del contacto con la ciudadanía.

A dos días para su debate con Sánchez en Atresmedia, el dirigente 'popular' ha destacado que el jefe del Ejecutivo "se ha encerrado cuatro días" a prepararlo y que no visita los pueblos de España como sí hace el PP. Así ha acusado al presidente del Gobierno, que no tiene agenda de campaña este fin de semana, de utilizar el debate del lunes como una "excusa" que "ya no cuela" para no mezclarse con la gente.

Sin embargo, Feijóo considera que no pisa la calle ni se reúne con los votantes porque "probablemente no sea bien recibido" y a que sus compañeros socialistas tienen "dificultades para convocar a los ciudadanos". "Ha hecho más viajes en Falcon que pueblos ha visitado en España", ha ironizado.

"La mayoría de los ciudadanos que me he encontrado durante todos estos meses me han dicho que están hartos del sanchismo, que necesitan un presidente del Gobierno de todos" y que "trate por igual" a todos los pueblos y ciudades de España, ha defendido.

Abordará las preocupaciones de la ciudadanía

En el debate, Feijóo espera que Sánchez se centre "en defender que no es un mentiroso", mientras que él se comprometerá a que la mentira no forme parte de su Gobierno y llevará "propuestas y compromisos".

"Sánchez ha dado la espalda a la gente y ahora se sorprende de que la gente le haya dado la espalda a él", ha añadido, defendiendo que él, que este sábado ha estado en Zamora y este domingo dará un mitin en Pontevedra, se preparará el debate escuchando a la gente y hará campaña conociendo a cuanta más gente, mejor.

El líder del PP se ha comprometido, de esto modo, a preparar el debate con el fin de trasladar las preocupaciones que le han comentado los vecinos en sus visitas, en concreto "el hartazgo contra el sanchismo" y "lo que ocurre en España" y no en los "platós de televisión, el Falcon, o La Moncloa".

Además, ha anticipado que pondrá el acento en lo que está ocurriendo con los alimentos, que "están por las nubes", que "la luz ha subido más que en el resto de Europa" o que las hipotecas "se han incrementado en 300 euros más al mes".

"Voy a llevar, por tanto, a ese debate que la mayoría de los ciudadanos y de las familias españolas tienen menos renta disponible y tienen más dificultades para llegar a fin de mes", ha indicado, para recalcar después que el quiere "ser el presidente de la gente".