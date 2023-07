Lucía Pariente ataca a Jorge Javier Vázquez en su peor momento y tras ganar su demanda: "¿Sabe dónde estás? También fuera"

Hace unos días se informó de que la madre de Alba Carrillo, Lucía Pariente, ha ganado de nuevo el juicio por el que fue un despido improcedente de la productora Zeppelin TV, ocurrido tras un enfrentamiento en plató con el presentador Jorge Javier Vázquez en el reality de Telecinco Secret Story.

Lucía Pariente denunció entonces, a finales de 2021, a la productora por despido improcedente, un caso que ganó de forma parcial, siendo condenada Zeppelin TV a indemnizar con 6.469,32 euros a la exconcursante, según publica Vertele. La productora recurrió y cerca de un año después el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a dar la razón a la exconcursante de Secret Story, que aún podría tener que esperar por su indemnización si la productora recurre ante el Supremo.

Los hechos se produjeron cuando durante una gala en el plató, una vez expulsada del concurso Pariente, ella y Jorge Javier Vázquez comenzaron a discutir, hasta que ella acabó por llamarle "bravucón" y él terminó echándola del plató.

Ahora, años después y tras la sentencia que le da la razón, Lucía se ha vuelto a acordar del presentador, que atraviesa por sus horas más difíciles, de baja médica y desaparecido de la pequeña pantalla tras el final (para siempre) de Sálvame y de la última edición de Supervivientes. Y no lo ha hecho precisamente en buenos términos, ya que ha comentado: "Señor Jorge Javier, no mentí y usted lo sabe. Sabe que se portó fatal y, ¿sabe dónde está usted? También fuera".

"Cuando acabó el Tomate, dijo que había pasado muy malos momentos porque su teléfono no sonaba. ¿Por qué no sonó? Porque se había portado como una mala persona. Ha vuelto a replicar lo mismo. No vale todo. Lo dije el primer día en ese concurso y no todo vale. Al que te la han jugado es a ti y estás fuera", asegura Lucía en El salón de té, el programa de Alba Carrilo en Twich.