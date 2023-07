Julio José Iglesias ha visitado Y ahora Sonsoles, el mismo día de la preboda de su hermana Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Y precisamente el magacín de Antena 3 le ha preguntado por la ceremonia del año.

El hermano de la marquesa de Griñón ha hablado de las emociones de la novia: "Está muy feliz de que su día sea mañana". Están todos los miembros de la familia, o casi todos, reunidos en casa de Isabel Preysler. Y es que Julio Iglesias Jr ha rectificado sobre sus palabras de que Enrique Iglesias asistiría a la boda.

Y es que la naturalidad de Julio Iglesias le ha jugado malas pasadas. "Yo siempre miento", ha bromeado sobre el error que cometió confirmado la asistencia de su hermano. También ha explicado: "Mi hermano no viene porque no le gustan las bodas. No estuvo ni en mi boda".

Por otro lado, ha vuelto a meter la pata. Ha sido al contar que Isabel Preysler no está nerviosa: "Mi madre me ha visto a mí casarme, a mi hermana Chábeli casarse, ha visto a Ana casarse...". Al ser preguntado por si Enrique se ha casado, el invitado ha desvelado: "Enrique lo que no hizo es una boda grande".

El artista ha revelado así que su hermano pasó por el altar con Anna Kournikova. Al volver de la parada publicitaria, Sonsoles Ónega le ha recordado la exclusiva que acababa de dar: "¿Enrique se ha casado en una cosa pequeña?".

Nervioso, el cantante no ha sabido qué contestar. "Enrique lleva con Anna 35 años y tienen tres hijos maravillosos", ha dicho, entre risas. "Tu madre tiene a todos sus hijos casados ya, al menos una vez", ha lanzado la presentadora, y el invitado lo ha confirmado.

Además, ha insistido en que no le ha vetado hablar de nada en la entrevista: "Ella es como yo, espontánea y no esconde nada". Por otro lado, se ha enterado en el propio programa de que tendrá que dejar el móvil en la boda de Falcó. "Yo no lo voy a dejar", ha confesado.