Jesús Vázquez, sobre 'Allá tú': "Es el concurso en el que más me he divertido porque hago lo que me da la gana"

El regreso de Allá tú, el mítico concurso de las cajas, el próximo domingo, ha generado una gran revolución en nuestro país. Por ello, El programa de Ana Rosa ha aprovechado para contactar en directo con Jesús Vázquez, que se ha puesto, de nuevo, al frente del programa.

Así, el presentador ha comentado que las grabaciones del concurso se están llevando a cabo en Barcelona: "Llevo muchos años haciendo programas, he hecho de todo y de todo guardo buenos recuerdos y de todos he aprendido cosas".

"Haciendo balance, yo creo que el programa en el que más me he divertido, en el que más locuras he hecho, en el que más libre me he sentido porque hago lo que me da la gana, no tengo guion, no tengo CUE, no tengo nada... Tengo unos concursantes, un Banquero, un montón de pasta y el resto es vivir las emociones", ha agregado Vázquez.

Asimismo, el presentador ha destacado que Allá tú es "tele en estado puro": "Yo fui muy feliz en estos años que lo hice aquí, en Barcelona. Entonces, volver aquí, con el mismo equipo, tener de nuevo esa energía que tengo con los concursantes... Es que estoy feliz".

El matinal también ha recalcado que el concurso mantendrá su esencia de las aperturas de cajas, pero también cuenta con nuevas oportunidades. Entre ellas, la favorita de Patricia Pardo: la comunidad de la suerte. "Hemos mejorado algunas cositas de mecánica para que el concursante siempre tenga herramientas y que, pase lo que pase, tenga la esperanza de que se puede ir con bastante dinero. Entonces, si la situación se pone muy mal, si lo pierde todo, si en el panel solo quedan cajas malas, le propondremos jugar a 'La comunidad de la suerte'".

Vázquez ha explicado, exactamente, en que consiste esta nueva oportunidad: "Cada noche, una de las 17 comunidades autónomas mas Ceuta y Melilla, en una de ellas, vamos a poner 30.000 euros. Si el concursante lo pierde todo, pero acierta en qué comunidad autónoma está el dinero, se lleva los 30.000 euros. Si no acierta, quitamos algunas comunidades y puede volver a jugar por 10.000 euros".

"Vamos a hacer todo lo posible porque hay mucha gente pasándolo mal, hay gente que necesita el dinero de verdad, que tienen problemas, y queremos ayudar a la gente mientras nos divertimos. Yo voy a hacer todo lo posible, el Banquero hará todo lo contrario, para que se lleven algo de dinerito", ha sentenciado Jesús Vázquez.