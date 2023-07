Los signos del zodiaco y la bondad

Esta semana vamos a estudiar cómo actúa cada uno de los signos del zodiaco en relación con la bondad, el buen corazón, la generosidad o humanidad. Cuáles serían, de entre los doce, los más bondadosos y humanos, los que tienen mejor corazón; o también todo lo contrario, cuáles tendrían tendencia a ser más implacables o hasta incluso más malvados. Todo ello en teoría, pero deduciéndolo de sus rasgos y características profundas, y también basándonos en la experiencia práctica. Veamos como andamos todos los signos del horóscopo de bondad.

ARIES

El verdadero problema de estos nativos con respecto a la bondad es que estaríamos ante un signo que exalta la guerra, la imposición y la ley de la fuerza. Esto no significa, por supuesto, que los Aries no puedan sentir amor o bondad, incluso en muy alto grado, pero sí existe el riesgo de que puedan sentirlo o interpretarlo como una debilidad. Precisamente por eso, los nativos de este signo harán todo lo posible por endurecerse, y generalmente suelen reducir sus mejores valores humanos a su círculo más íntimo o familiar.

TAURO

Los nativos de este signo gobernado por Venus, planeta del amor, suelen ser bondadosos por naturaleza, además para ellos, al mismo tiempo, ser bondadosos, amar o tener buen corazón les ayuda a sentirse mucho más felices y tener mucha más paz interior. Ahora bien, todo puede marchar estupendamente siempre que esa actitud bondadosa no suponga una grave lesión o un importante menoscabo de sus intereses o, especialmente, de su economía, en cuyo caso es altamente probable que se lo piensen bastante más.

GÉMINIS

Estos nativos suelen funcionar bastante más con la cabeza que con el corazón, aunque por lo general su naturaleza es bondadosa y si está en su mano hacer un favor habitualmente lo hacen. Su personalidad suele ser profundamente intelectual, pero en lo que a los sentimientos se refiere, raramente son maliciosos. Incluso aunque tengan un lado egoísta y la habilidad para conseguir de los demás lo que desean, no suelen ser malas personas. En el peor de los casos pensarán eso de que “no es personal, son los negocios”.

CÁNCER

Este signo, gobernado por la Luna, es el más sensible del zodiaco, o estaría entre los que más, y suele poseer, por lo general, una de las naturalezas más humanas y bondadosas, a no ser que esa sensibilidad se encuentre muy mal canalizada. En el mejor de los casos, estos nativos pueden llegar a tener un gran corazón, pero debido a su sentimiento de vulnerabilidad, y si por alguna razón se sienten acorralados o amenazados, entonces se refugiarán en su dura coraza y mostrarán un carácter mucho más frío, seco y distante.

LEO

Estos hijos del Sol, verdaderos reyes del zodiaco, parecen destinados a ser los primeros en todo y también sucede lo mismo en lo que se refiere a la bondad. A menudo no solo llegarían a tener un gran corazón, sino que su magnanimidad y generosidad puede llegar a ser la mayor del zodiaco, especialmente con aquellos que llevan su sangre (recordemos a Napoleón haciendo reyes y reinas a sus hermanos y hermanas). Pueden llegar a personar lo que otro no perdonaría, pero también podrán ser terribles cuando se les traiciona.

VIRGO

Estos nativos tienen mejor corazón de lo que aparentan exteriormente. Debido a la gran complejidad de su personalidad, perfeccionistas, detallistas, puntillosos, fuerte sentido crítico y una cierta estrechez mental, muchas veces ellos mismos llegarán a ser sus peores enemigos. Pero tras esa coraza exterior tan inadecuada se esconde, en realidad, una persona bondadosa y con un gran corazón, con una gran necesidad de amar y ser amada, que a menudo se siente muy incomprendida y puede llegar a sufrir mucho en silencio.

LIBRA

Este signo gobernado por Venus se relaciona con el amor, los placeres, la concordia, la paz y la búsqueda del entendimiento, por eso en teoría se encontraría entre los más bondadosos del zodiaco, las personas con mejor corazón y más dispuestas a tender su mano a los demás. Y así son en realidad, solo que su naturaleza es más intelectual que emocional, funcionan más con la cabeza que con el corazón y, debido a eso, a pesar de su enorme tacto y sus gestos bondadosos, siempre se percibirá en ellos una sutil frialdad o distancia.

ESCORPIO

Este es el signo más pasional, ardiente y volcánico del zodiaco, aunque se esfuerzan en no mostrarlo por fuera, emitiendo incluso una imagen calmada y fría. Pero lo cierto es que son profundamente radicales, ya sea en la bondad o en la maldad, a menudo a las personas que más quieren es a las que más daño hacen y, al mismo tiempo, pueden llegar a darlo todo por ellas. Su amor y bondad pueden ser los más elevados e intensos, pero también podría ocurrir lo mismo con su maldad o su crueldad. Aborrece el término medio.

SAGITARIO

Por lo general, este signo se agruparía entre los más bondadosos o de mejor corazón, y, sin duda, ayudaría mucho a ello su natural tendencia al optimismo, la fe y la esperanza. Estas personas son buenas porque están convencidas de vivir en un mundo que es bueno, a pesar de todas sus inmensas lacras e imperfecciones. Creen sinceramente en algo superior, llámese Dios, un elevado ideal o cualquier otro tipo de orden superior. Son sinceramente buenos porque creen que el bien siempre va a triunfar finalmente sobre el mal.

CAPRICORNIO

Para entender a estos nativos hay que tener en cuenta que tienen una visión de la vida pesimista o limitativa, se enfrentan a un mundo material al que es preciso conquistar y llegar a dominar. Aunque su corazón estuviera lleno de bondad, ellos lucharán, desde un principio, para endurecerse. Los hijos de Saturno no funcionan con el corazón sino con la cabeza, del mismo modo que no hacen lo que quieren, sino lo que deben. No se trata de que no sean buenos, sino que la bondad quizás supone una debilidad o una amenaza.

ACUARIO

A estos nativos les mueven, desde un principio, altos ideales sociales, espirituales o de cualquier otro tipo, incluso a veces parecen vivir más en su mundo de utopías que en la tierra y sus realidades concretas. Esto también propicia que, por lo general, sean buenos por naturaleza y se esfuercen por hacer el bien y trabajar por un mundo mejor, pero ya no porque los lleve a ello sus sentimientos, sino sobre todo sus ideales y principios. En la madurez y con los desengaños de la vida, se suelen volver más pesimistas y melancólicos.

PISCIS

Este signo, gobernado por los dos grandes benéficos, Júpiter y Venus, sería en teoría el más bondadoso y sacrificado, el más capaz de someterse a toda clase de renuncias y situaciones dolorosas por amor a sus semejantes en general y a sus seres queridos en particular. Tienen el mejor corazón del zodiaco y la experiencia confirma esta atribución, al menos en una enorme cantidad de casos, aunque también es cierto que hay excepciones bastante notables. A pesar de todo, predomina claramente el lado positivo de este signo.