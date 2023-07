Los colaboradores del Club Social de 'AR' se visten de gala para la boda de Tamara Falcó y Patricia Pardo lanza un dardo a Isa Pantoja

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva tendrá lugar el próximo sábado 8 de julio en el palacio El Rincón. Tras muchas idas y venidas, los novios han trabajado duro para cuidar hasta el último detalle del que será el día más importante de sus vidas.

Por ello, este viernes, los colaboradores del Club Social de El programa de Ana Rosa han decidido cambiarse de ropa para vestirse de gala y, así, han dedicado el espacio de corazón del matinal a comentar todas las características del enlace.

Así, Patricia Pardo, que ya había anunciado su cambio de look antes de la publicidad, ha reaparecido ante las cámaras con un vestido con abertura y no ha dudado en mostrarlo mientras, a su vez, alababa los estilismos del resto de sus compañeros.

Sin embargo, al presentar a los miembros del Club Social, la presentadora ha destacado que aún faltaba por llegar Isa Pantoja, quien se encontraba cambiándose de ropa, como estaba previsto por la organización del programa.

"Hay que estar puntual", ha recalcado Patricia Pardo que, no obstante, cuando la hija de Isabel Pantoja ha llegado al plató, ha alabado también su look y le ha pedido que se levantase del sofá para mostrarlo a la audiencia. Pese a que Isa ha recalcado que no se había podido arreglar el pelo, el resto de colaboradores han señalado que estaba "monísima" y la joven ha comentado que los zapatos que llevaba eran perfectos para cualquier ocasión.